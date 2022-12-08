У Києві перейменували бульвар Дружби народів та ще 30 вулиць. Повний список

9 хвилин(и) тому

Автор фото, КМДА

Депутати Київради у четвер перейменували 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких пов'язані з Росією та радянським минулим, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, перейменували одну з центральних артерій міста у Печерському районі - бульвар Дружби Народів. Тепер він матиме назву бульвар імені Миколи Міхновського - фундатора української армії та ідеолога ідеї незалежності України.

"Процес дерусифікації в столиці триває. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну, заморозити українців взимку. Ми повинні позбавитися символів і назв, пов'язаних з країною-агресором, випровадити старі радянські та російські назви зі столиці України", - заявив Кличко.

За його словами, в столиці вже перейменували 237 міських об'єктів. Зокрема, під час одного з останніх перейменувань змінили назву вулиці Московської в Печерському районі на вулицю Князів Острозьких.

На засіданні у четвер перейменували:

- У Голосіївському районі:

вулицю Холмогорську - на вулицю Володимира Самійленка;

провулок Василя Жуковського - на провулок Леопольда Ященка;

вулицю Маршала Говорова - на вулицю Генерала Момота.

- У Дарницькому районі:

провулок Енгельса - на провулок Богдана-Ігоря Антонича;

провулок Тургенєва - на провулок Олександра Барвінського;

вулицю Енгельса - на вулицю Опанаса Сластіона.

- У Деснянському районі:

вулицю Кутузова - на вулицю Івана Кожедуба;

вулицю Суворова - на вулицю Сергія Котенка;

вулицю Академіка Курчатова - на вулицю Ореста Левицького.

- У Печерському районі:

вулицю Миколи Раєвського - на вулицю Павла Загребельного;

бульвар Дружби Народів - на бульвар Миколи Міхновського.

- У Подільському районі:

провулок Одоєвського - на провулок Олександра Воїнова;

вулицю Достоєвського - на вулицю Енді Воргола;

вулицю Орську - на вулицю Василя Мови.

- У Святошинському районі:

вулицю Пришвіна - на вулицю Івана Труша;

вулицю Михайла Свєтлова - на вулицю Олександра Дорошкевича;

вулицю Василя Алексухіна - на вулицю Степана Чобану;

вулицю Генерала Авдєєнка - на вулицю Геннадія Матуляка;

вулицю Генерала Потапова - на вулицю Василя Доманицького;

вулицю Яснополянську - на вулицю Клима Чурюмова;

вулицю Сім'ї Сосніних - на вулицю Івана Дзюби.

- У Солом'янському районі:

вулицю Уляни Громової - на вулицю Катерини Ступницької;

вулицю Юліуса Фучика - на вулицю Карела Чапека;

вулицю Зої Космодем'янської - на вулицю Софії Галечко;

вулицю Металістів - на вулицю Михайла Брайчевського;

вулицю Качалова - на вулицю Володимира Качали.

- У Шевченківському районі:

вулицю Тешебаєва - на вулицю Олександра Бринжали;

вулицю Толбухіна - на вулицю Василя Данилевича;

провулок Криловського - на провулок Архітектора Івана Зарудного;

провулок Толбухіна - на провулок Михайла Ялового;

вулицю Академіка Грекова - на вулицю Родини Глаголєвих;

вулицю Кирпоноса - на вулицю Всеволода Петріва.