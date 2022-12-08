У Києві перейменували бульвар Дружби народів та ще 30 вулиць. Повний список

бульвар дружби народів

Автор фото, КМДА

Депутати Київради у четвер перейменували 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких пов'язані з Росією та радянським минулим, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Зокрема, перейменували одну з центральних артерій міста у Печерському районі - бульвар Дружби Народів. Тепер він матиме назву бульвар імені Миколи Міхновського - фундатора української армії та ідеолога ідеї незалежності України.

"Процес дерусифікації в столиці триває. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну, заморозити українців взимку. Ми повинні позбавитися символів і назв, пов'язаних з країною-агресором, випровадити старі радянські та російські назви зі столиці України", - заявив Кличко.

За його словами, в столиці вже перейменували 237 міських об'єктів. Зокрема, під час одного з останніх перейменувань змінили назву вулиці Московської в Печерському районі на вулицю Князів Острозьких.

На засіданні у четвер перейменували:

- У Голосіївському районі:

  • вулицю Холмогорську - на вулицю Володимира Самійленка;
  • провулок Василя Жуковського - на провулок Леопольда Ященка;
  • вулицю Маршала Говорова - на вулицю Генерала Момота.

- У Дарницькому районі:

  • провулок Енгельса - на провулок Богдана-Ігоря Антонича;
  • провулок Тургенєва - на провулок Олександра Барвінського;
  • вулицю Енгельса - на вулицю Опанаса Сластіона.

- У Деснянському районі:

  • вулицю Кутузова - на вулицю Івана Кожедуба;
  • вулицю Суворова - на вулицю Сергія Котенка;
  • вулицю Академіка Курчатова - на вулицю Ореста Левицького.

- У Печерському районі:

  • вулицю Миколи Раєвського - на вулицю Павла Загребельного;
  • бульвар Дружби Народів - на бульвар Миколи Міхновського.

- У Подільському районі:

  • провулок Одоєвського - на провулок Олександра Воїнова;
  • вулицю Достоєвського - на вулицю Енді Воргола;
  • вулицю Орську - на вулицю Василя Мови.

- У Святошинському районі:

  • вулицю Пришвіна - на вулицю Івана Труша;
  • вулицю Михайла Свєтлова - на вулицю Олександра Дорошкевича;
  • вулицю Василя Алексухіна - на вулицю Степана Чобану;
  • вулицю Генерала Авдєєнка - на вулицю Геннадія Матуляка;
  • вулицю Генерала Потапова - на вулицю Василя Доманицького;
  • вулицю Яснополянську - на вулицю Клима Чурюмова;
  • вулицю Сім'ї Сосніних - на вулицю Івана Дзюби.

- У Солом'янському районі:

  • вулицю Уляни Громової - на вулицю Катерини Ступницької;
  • вулицю Юліуса Фучика - на вулицю Карела Чапека;
  • вулицю Зої Космодем'янської - на вулицю Софії Галечко;
  • вулицю Металістів - на вулицю Михайла Брайчевського;
  • вулицю Качалова - на вулицю Володимира Качали.

- У Шевченківському районі:

  • вулицю Тешебаєва - на вулицю Олександра Бринжали;
  • вулицю Толбухіна - на вулицю Василя Данилевича;
  • провулок Криловського - на провулок Архітектора Івана Зарудного;
  • провулок Толбухіна - на провулок Михайла Ялового;
  • вулицю Академіка Грекова - на вулицю Родини Глаголєвих;
  • вулицю Кирпоноса - на вулицю Всеволода Петріва.

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