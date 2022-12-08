У Києві перейменували бульвар Дружби народів та ще 30 вулиць. Повний список
Депутати Київради у четвер перейменували 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких пов'язані з Росією та радянським минулим, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Зокрема, перейменували одну з центральних артерій міста у Печерському районі - бульвар Дружби Народів. Тепер він матиме назву бульвар імені Миколи Міхновського - фундатора української армії та ідеолога ідеї незалежності України.
"Процес дерусифікації в столиці триває. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну, заморозити українців взимку. Ми повинні позбавитися символів і назв, пов'язаних з країною-агресором, випровадити старі радянські та російські назви зі столиці України", - заявив Кличко.
За його словами, в столиці вже перейменували 237 міських об'єктів. Зокрема, під час одного з останніх перейменувань змінили назву вулиці Московської в Печерському районі на вулицю Князів Острозьких.
На засіданні у четвер перейменували:
- У Голосіївському районі:
- вулицю Холмогорську - на вулицю Володимира Самійленка;
- провулок Василя Жуковського - на провулок Леопольда Ященка;
- вулицю Маршала Говорова - на вулицю Генерала Момота.
- У Дарницькому районі:
- провулок Енгельса - на провулок Богдана-Ігоря Антонича;
- провулок Тургенєва - на провулок Олександра Барвінського;
- вулицю Енгельса - на вулицю Опанаса Сластіона.
- У Деснянському районі:
- вулицю Кутузова - на вулицю Івана Кожедуба;
- вулицю Суворова - на вулицю Сергія Котенка;
- вулицю Академіка Курчатова - на вулицю Ореста Левицького.
- У Печерському районі:
- вулицю Миколи Раєвського - на вулицю Павла Загребельного;
- бульвар Дружби Народів - на бульвар Миколи Міхновського.
- У Подільському районі:
- провулок Одоєвського - на провулок Олександра Воїнова;
- вулицю Достоєвського - на вулицю Енді Воргола;
- вулицю Орську - на вулицю Василя Мови.
- У Святошинському районі:
- вулицю Пришвіна - на вулицю Івана Труша;
- вулицю Михайла Свєтлова - на вулицю Олександра Дорошкевича;
- вулицю Василя Алексухіна - на вулицю Степана Чобану;
- вулицю Генерала Авдєєнка - на вулицю Геннадія Матуляка;
- вулицю Генерала Потапова - на вулицю Василя Доманицького;
- вулицю Яснополянську - на вулицю Клима Чурюмова;
- вулицю Сім'ї Сосніних - на вулицю Івана Дзюби.
- У Солом'янському районі:
- вулицю Уляни Громової - на вулицю Катерини Ступницької;
- вулицю Юліуса Фучика - на вулицю Карела Чапека;
- вулицю Зої Космодем'янської - на вулицю Софії Галечко;
- вулицю Металістів - на вулицю Михайла Брайчевського;
- вулицю Качалова - на вулицю Володимира Качали.
- У Шевченківському районі:
- вулицю Тешебаєва - на вулицю Олександра Бринжали;
- вулицю Толбухіна - на вулицю Василя Данилевича;
- провулок Криловського - на провулок Архітектора Івана Зарудного;
- провулок Толбухіна - на провулок Михайла Ялового;
- вулицю Академіка Грекова - на вулицю Родини Глаголєвих;
- вулицю Кирпоноса - на вулицю Всеволода Петріва.