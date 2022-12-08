Виграні в підкидного дурня статки та перші дні війни. Що Ахметов розповів Washington Post

9 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Бізнесмен Ринат Ахметов, який вкрай рідко спілкується з пресою, дав інтерв'ю The Washington Post. Він згадав своє становлення на шляху до статусу найбагатшого українця, перші дні війни та поділився очікуваннями від майбутнього, зважаючи, що значну частину його статків зруйнувало вторгнення Росії до України.

За даними видання, він відмовився від особистої бесіди з журналістом, але відповів на письмові запитання через WhatsApp.

The Washington Post з посиланням на Forbes зазначає, що з початку повномасштабного вторгнення статки Ахметова скоротилися з 7,6 млрд доларів до 4,3 млрд. У 2012 році, до того як Росія анексувала Крим і розв'язала бойові дії на Донбасі, де Ахметов також мав численні активи, статки Ахметова оцінювали в 16 млрд доларів.

Лише за останні кілька місяців російські війська знищили чи окупували мережі електростанцій, металургійні заводи, шахти та інші підприємства, що були у власності його бізнес-імперії.

Одна з найбільших втрат - два металургійні гіганти в Маріуполі, включаючи "Азовсталь", яка були фактично знищена під час захоплення міста росіянами. Через ці збитки Ахметов подав проти Росії позов до Європейського суду з прав людини на суму у 20 млрд доларів.

Перший статок у карти та зв'язки з криміналом

В інтерв'ю The Washington Post Ахметов, який народився в 1966 році в Донецьку в родині шахтаря, пригадує, що його родина фактично злидарювала.

"У нас був будинок на 20 квадратних метрів, де ми жили вчотирьох і спали на підлозі. Була вугільна піч, якою ми користувалися вранці, а туалет був надворі", - розповів Ахметов.

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Його друг Сергій Тарута, ще один із найбагатших бізнесменів України, каже, що свій перший капітал Ахметов заробив грою в карти.

"Він був одним із п'яти-шести найкращих гравців у карти в Радянському Союзі та їздив на змагання", — сказав Тарута.

Ахметов каже, що Тарута перебільшує, але визнає, що в свої двадцять дійсно грав у популярну гру під назвою "Підкидний дурень".

"Скажу вам чесно, свій перший капітал я заробив грою в карти, — каже він. - І ось що: карти — це тактика та стратегія, аналітичний склад розуму, практичний підхід і здатність перемагати".

Водночас Ахметов вкотре підкреслив, що навіть у 1990-ті, коли в Україні процвітав бандитизм, він не займався криміналом.

"Я ніколи не належав до жодних злочинних організацій, я ніколи не був під слідством і щодо мене не висували жодних кримінальних звинувачень", — сказав він виданню.

Тарута, який також родом з Донецька, каже, що Ахметов був просто розумною, жорсткою дитиною, яка виросла в суворому місці.

"Він не був членом злочинного угруповання, але він знав і дружив з людьми, які були", - каже він.

Про війну

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Ахметов розповів The Washington Post, що був у ліжку, коли його помічник увірвався до кімнати зі словами: "Прокидайтеся, почалася війна".

Бізнесмен стверджує, що з моменту вторгнення Росії не залишав Україну і живе в Києві. За його словами, він профінансував військову та гуманітарну допомогу для України на понад 100 млн доларів - від дронів до їжі.

Він прокоментував критику на свою адресу щодо того, що він начебто особисто доклався до того, що Росії вдалося легко дестабілізувати ситуацію на Донбасі в 2014 році, а крім того, що він начебто має занадто великий вплив на українську політику та медіа, через що його часто називають олігархом.

"Я не олігарх, — сказав він виданню. - Я ніколи не був і не збираюся бути олігархом. Я найбільший приватний інвестор, роботодавець і платник податків в Україні".

На його думку, він робить достатньо для підтримки України.

"Мій бізнес постраждав найбільше. Можливо, це не зовсім скромно з мого боку, але я допомагаю набагато більше, ніж будь-хто інший, і не збираюся зупинятися", - заявив Ахметов.

Говорячи про майбутнє України, він закликав Захід створити "новий план Маршала" для країни на повоєнні часи на сотні мільярдів доларів інвестицій, щоб Україна розвивалася за зразком Заходу, а не за зразком Росії.

"Мета - побудувати нову, сильну та європейську Україну, члена [Європейського Союзу], з сильними інституціями, верховенством права, чіткими антикорупційними правилами, демократичною політичною системою та справедливим ставленням до громадян", - сказав Ахметов.