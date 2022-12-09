Чому корейці помолодшають на рік чи два?

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Панді Ле Бао з парку розваг "Еверленд" у передмісті Сеула влаштували свято з нагоди дня народження. Але скільки їй виповнилося - 4, 5 чи 6 років? (Знімок 2016 року)

Парламент Південної Кореї скасував традиційну для країни систему підрахунку віку - так званий "корейський вік". Згідно з новим законом, систему анулюють в офіційних документах з червня 2023 року, і всі інстанції переходять на стандартну міжнародну.

Як заявив представник правлячої "Партії народної влади" Ю Сан Бом, перегляд спрямований на скорочення непотрібних соціально-економічних витрат, оскільки через плутанину в системах підрахунку виникає багато правових і суспільних суперечок.

Досі найпоширенішим методом підрахунку віку був так званий "корейський вік", коли людині записують 1 рік у момент народження, і потім рік додаються в кожен перший день місячного Нового року (а не в день народження, як у інших країнах).

За іншим методом, який також діє в Південній Кореї, новонародженому зараховують нуль років, і перший рік життя додають 1 січня. Цей спосіб використовують, переважно, для визначення віку, з якого дозволено вживати алкоголь і купувати сигарети.

При цьому стандартну міжнародну систему - коли при народженні записують нуль років, і додають рік у кожен наступний день народження - у Південній Кореї з 1960 року використовують для медичних та юридичних цілей.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Корейці крутять вогняні шашки під час свята "Теборим" (День повного місяця). Цього дня, у місячний новий рік, усі жителі за корейською системою стали старшими на рік

Таким чином, південнокорейцю, народженому 31 грудня 2002 року, 8 грудня 2022 року буде 19 років за міжнародною системою та 20 або 21 рік за двома системами, що існують у Південній Кореї.

Ця традиційна для деяких азійських країн система підрахунку віку бере свій початок у стародавньому Китаї. У Японії та В'єтнамі вона застосовується в традиційних обрядах та релігійних ритуалах.

Проте офіційно і Китай, і Японія відмовилися від східноазійської системи підрахунку десятки років тому.

У Південній Кореї ця система, на думку експертів, збереглася через її культуру ієрархії, коли вік відіграє важливу роль у тому, як люди взаємодіють одне з одним.

"Коли люди побачать, що вони на рік чи два помолодшали, це позитивно вплине на суспільство", - вважає міністр законодавства Південної Кореї Лі Ван Гю.

За його словами, уряд широко просуватиме нову вікову систему, щоб допомогти їй прижитися у повсякденному житті громадян.

"Для серйозних змін потрібні не лише адміністративні заходи, а й громадські зусилля", - зазначає Кім Чон Квон, професор університету Чунганг у Сеулі.