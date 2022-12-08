Бої на сході України, Путін готується до тривалої війни. Теленовини BBC

У випуску 8 грудня:

  • Ситуація з електропостачанням на сході України, де знову були масовані обстріли росіян.
  • Путін нищить енергетичну інфраструктуру у відповідь на атаки на Кримський міст.
  • Росія готується до тривалої війни і модифікує до зими іранські дрони.
  • США розмірковують над постачанням Україні касетних боєприпасів.
  • Парламент Перу оголосив імпічмент президенту, присягу вже склала його заступниця.

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