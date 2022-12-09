"Привид Вінниччини". Що відомо про льотчика з позивним Karaya

21 хвилин(и) тому

Автор фото, KARAYA

Український військовий льотчик Вадим Ворошилов з позивним Karaya, який збив п'ять іранських дронів над Вінницею і катапультувався, вперше розповів про подробиці того вечора.

Льотчик успішно відвів свій пошкоджений літак від населеного пункту. А місцеві ЗМІ навіть називали його "привидом Вінниччини" - за аналогією з популярним збірним образом українських військових льотчиків "привидом Києва".

Президент Володимир Зеленський присвоїв Вадиму Ворошилову звання Героя України "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу".

Розповідь про льотчика оприлюднило командування Повітряних сил.

Позивний Karaya

Вадиму Ворошилову 28 років. За рік до повномасштабного вторгнення Росії він звільнився з авіації. Зізнається, рішення було важке, але остаточне.

Автор фото, Скріншот відео Підпис до фото, Через понад місяць після інциденту Вадим побував на місці падіння свого літака

Після 24 лютого офіцер запасу Ворошилов прийшов у частину, швидко відновив навички і повернувся в стрій. Каже, інакше не могло й бути.

"Позивний Karaya - це з книжок історії. Таким був позивний найрезультативнішого льотчика Другої світової війни Хартмана. За іронією я взяв його в 2014 році. Так і прижився", - розповів Вадим Ворошилов в інтерв'ю Повітряним силам України.

Льотчик дякує місцевим за нове прізвисько - "Привид Вінниччини".

"Величезне дякую вінничанам, народу України, за такі слова підтримки. Я вже готовий знову стати на крило та далі нищити ворога", - каже Вадим.

Автор фото, Скріншот відео Підпис до фото, На місці падіння літака досі можна знайти невеликі уламки

Тоді, на початку вересня, він втратив під Вінницею свій борт номер 10 і дуже шкодує за ним. На цьому борту Ворошилов виконав близько 20 бойових вильотів.

Вадим пояснює, що найцінніше, що пілот забирає з собою при катапультуванні - це шолом. Але, якщо такої можливості немає, то просто рятує своє життя.

Разом з представником Повітряних сил Вадим Ворошилов вирушив на місце падіння свого літака. Тут попрацювали спеціалісти, які зібрали усі елементи літака, але дрібні деталі там можна знайти і досі.

Виліт

Вадим згадує подробиці того ранку 12 жовтня.

"Мій ранок почався о 4-й годині. Подали сигнал "повітря". Один льотчик знищив два "шахеди" на півдні України. Наступним пішов я. Також знищив три, виконав посадку на оперативному аеродромі", - розповідає Вадим.

Автор фото, Скріншот відео Підпис до фото, Події відбувалися під час одного з наймасштабніших обстрілів України 12 жовтня

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Далі був робочий день, а ввечері того дня знову почалися атаки. Вадим працював у небі Вінницької області. П'ята ціль того дня стала фатальною для його літака.

"Я виконав наведення та перехоплення повітряної цілі. На жаль, після її знищення, уламками вибуху було пошкоджено мій літак. Відбулося руйнування скла кабіни та передньої носової літака", - розповідає льотчик.

Він отримав незначні поранення, зокрема порізи, але кров заважала оперативно оцінити ситуацію.

"Попереду був населений пункт. Перевірив керування літака: він вже був частково некерованим. Тому, побачивши перед собою чорну ділянку, я встановив, що це поле. Далі вже почалася пожежа всередині кабіни літака. І коли язики полум'я вже почали добиратися до мене, я здійснив катапультування без зволікань, як вчила книжка", - розповів Ворошилов.

У День Збройних сил льотчик опублікував це фото зі своїм закривавленим обличчям в інстаграмі. Каже, зробив його з практичних міркувань, щоби оцінити "стан свого здоров'я і ситуацію", тобто використав його як дзеркало.

Згодом вирішив опублікувати фото і таким чином підбадьорити українців.

"Це і є посил, що нашу націю не зламати. Не важливо, в якій ситуації б не був українець", - каже Вадим Ворошилов.

Спуск тривалістю у вічність

Після успішного катапультування з пошкодженого літака Вадим спускався на землю дві хвилини.

"Встиг про все подумати, все побачити, спланувати подальші дії після приземлення. Часу вистарчило", - згадує льотчик і додає, що після приземлення першим ділом зателефонував командиру.

Далі телефон вимкнувся і Вадим вирішив самостійно шукати допомогу.

"Кровотеча була мінімальна, невеликий біль в спині, але я розумів, що це нормально", - згадує він.

Автор фото, Скріншот відео Підпис до фото, Вадим Ворошилов звільнився у запас за рік до повномасштабної війни і повернувся одразу після її початку

Вадим приземлився за 8 км від місця падіння літака. Він зміг дійти до найближчої хати в одному з сіл, де його зустріла подружня пара.

Сучасна авіація

Вадима Ворошилова з позивним Karaya вже чекає новий літак. Ще трохи і він повертається в стрій.

Льотчик каже, що українські пілоти чекають на літаки серії F від міжнародних партнерів.

"Для наших реалій краще F -15. Повітрозабірники розташовані вище, це дозволить їх безпечну експлуатацію з наших аеродромів", - каже льотчик.

За його словами, швидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, які Україна отримала від міжнародних партнерів, дуже полегшили роботу українській тактичній авіації, штурмовикам, які працюють по передній лінії фронту.

Автор фото, Скріншот відео Підпис до фото, На Karaya вже чекає новий літак

"Стає простіше працювати. Чекаємо на F-серію. Неважливо, чи це буде F-15, F-16 чи F-18", - каже Karaya.

За його словами, з приходом сучаснішого авіаційного озброєння "все зміниться на нашу користь".