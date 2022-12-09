За чіпляння до жінок на вулиці в Англії буде загрожувати до двох років тюрми

Сем Френцис

BBC News

35 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Жертвами сексуальних злочинів найчастіше стають жінки віком до 34 років, але вони найменше повідомляють про них

Уряд заявив, що чіпляння на вулиці визнають злочином, за який буде передбачено позбавлення волі на строк до двох років.

За планами, які підтримав міністр внутрішніх справ, в Англії планують криміналізувати образливі жести і коментарі услід, переслідування або перегороджування шляху на вулиці.

"Кожна жінка має почуватися безпечно на наших вулицях", - сказала Суелла Браверман.

Сексуальні домагання вже є незаконними, але є надія, що криміналізація чіпляння на вулиці спонукатиме більше людей повідомляти про це в поліцію.

Опитування YouGov для ВВС, опубліковане в березні, показало, що дві третини жінок не почуваються у безпеці, якщо опиняються пізно ввечері на вулиці наодинці.

За даними Королівської прокуратури (CPS), жертвами сексуальних злочинів найчастіше стають жінки віком до 34 років, але вони найменше повідомляють про них.

Королівська прокуратура, яка вирішує, чи передавати справи до суду, нещодавно оновила свої поради для співробітників щодо вуличних домагань. Нові вказівки охоплюють такі правопорушення, як оголення перед жінкою і переслідування.

Минулорічне гучне вбивство Сари Еверард, яка поверталася додому на півдні Лондона, також посилило занепокоєння щодо безпеки жінок і ставлення до них.

Через шість місяців після вбивства Еверард 28-річну вчительку початкової школи Сабіну Нессу вбив на півдні Лондона чоловік, якого вона ніколи не бачила.

Тепер уряд планує підтримати закон, поданий Грегом Кларком.

Кларк сказав, що метою законопроєкту є "посилити зміни в культурі, яка встановлює, що насильство над жінками на вулиці є абсолютно неприйнятним".

Під час дебатів у Палаті громад Кларк сказав: "Чоловіки і хлопчики також можуть зазнати публічних сексуальних домагань, але ми повинні чітко розуміти, що жінки і дівчата страждають від цього непропорційно більше".

Законопроєкт криміналізує такі дії:

Навмисно йти впритул за кимось, коли людина повертається додому вночі

Нецензурні або агресивні коментарі

Непристойні або образливі жести

Перегороджування шляху

Повільна їзда на транспортному засобі поблизу людини, яка іде по тротуару

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Учасники кампанії також закликали визнати нелегальним присвистування услід та пильне споглядання.

У липні тодішній міністр внутрішніх справ Пріті Пател започаткувала консультації щодо визнання вуличних домагань конкретним злочином. Міністерство внутрішніх справ дійшло висновку, що його слід запровадити після того, як "значна більшість" респондентів висловилися за.

Раніше цього року незалежний урядовий радник із боротьби з насильством щодо жінок і дівчат Німко Алі заявив, що уряд заблокував закон.

Тіньовий міністр внутрішніх справ лейбористів Іветт Купер привітала підтримку урядом нового закону.

Вона сказала: "Будь-які дії, спрямовані на боротьбу з епідемією насильства щодо жінок і дівчат, вітаються, але тепер уряд має йти далі та швидше".

Міністерство внутрішніх справ нещодавно запустило кампанію, яка закликає людей виявляти факти домагань.

Кампанія має назву "Досить", її плакати можна побачити у громадському транспорті.

Вони звертаються переважно до чоловіків, пропонуючи їм втрутитися, якщо вони бачать, що когось переслідують.

Автор фото, Home Office Підпис до фото, Плакат соціальної кампанії проти домагань на вулиці