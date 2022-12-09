Ніка Картера з Backstreet Boys звинуватили у зґвалтуванні. Його шоу почали скасовувати

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

У США на Ніка Картера, зірку попгурту Backstreet Boys, подали до суду через те, що він начебто зґвалтував 17-річну дівчину з інвалідністю під час туру 2001 року.

Про позов стало відомо у четвер, коли нині 39-річна Шеннон Рут подала цивільну справу щодо співака у Лас-Вегасі.

Її адвокат Марк Боскович розповів на віртуальній пресконференції, що інцидент стався, коли після концерту в Такомі, штат Вашингтон, Рут звернулася до Картера по автограф.

Співак начебто запросив дівчину, що стояла в черзі фанаток, в свій автобус, "дав їй кумедний на смак напій, який він назвав VIP-соком", наказав їй "здійснити з ним статевий акт", а тоді зґвалтував її.

За словами адвоката, Картер сказав, що "ніхто ніколи не повірить їй", оскільки дівчина мала інвалідність, повідомляє інформаційне агентство AFP.

Рут має церебральний параліч та аутизм. Крім того, вона заявляє, що під час зґвалтування Картер заразив її вірусом папіломи людини.

Адвокат Картера Майкл Гольц звинувачення відкидає. Він заявив Variety, що твердження Рут про інцидент, який начебто стався понад 20 років тому, "не тільки безпідставні з юридичної точки зору, але й абсолютно не відповідають дійсності".

"На жаль, протягом кількох років пані Рут маніпулювали, щоб вона висувала неправдиві звинувачення щодо Ніка, і ці звинувачення весь цей час неодноразово змінювалися", - заявив він.

Адвокат назвав цю заяву до суду "престрюком", додавши, що немає сумніву, що суд швидко розбереться з цією претензією.

BBC також звернулася до представників захисту Картера за коментарем.

Уже в п'ятницю стало відомо, що американський телеканал ABC зняв спеціальний різдвяний випуск від Backstreet Boys після новини про справу.

Йдеться про проєкт Very Backstreet Holiday, який мали транслювати 14 грудня, але його більше немає у святковій програмі ABC.

Новину про рішення ABC скасувати святкове шоу, яке зняли лише в грудні, повідомили Variety і Hollywood Reporter, які додали, що замість проєкту в ефірі покажуть комедійні повтори.

"Backstreet Boys" — американський попгурт, шалено популярний у другій половині 1990-х та на початку 2000-х. В 2001 році він потрапив до Книги рекордів Гіннесса як найуспішніший підлітковий гурт усіх часів.