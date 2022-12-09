У Словаччині затримали росіянина, який воював в ЗСУ. Його видачі хоче і Україна, і Росія

1 година тому

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Громадянин Росії Альберт Зубрилін, який воює в складі збройних сил України, з 14 жовтня утримується під вартою у Словаччині через запит про видачу з боку влади РФ. Українська влада натомість домагається його звільнення та можливості повернення в Україну.

Про ситуацію з Зубриліним написав вранці у п'ятницю опозиційний журналіст та воєнний оглядач Юрій Бутусов.

Посилаючись на дані дружини Зубриліна, яка є громадянкою України, Бутусов повідомив, що росіянин з 2013 року одружений та проживає в Україні, має двоє дітей, а з 2015 року - посвідку на постійне проживання на території України.

За даними Бутусова, Зубрилін після російського вторгнення проходив службу в українському війську, а 6 вересня офіційно уклав контракт в ЗСУ. Керівництво відправило його до Словаччини, де його затримали через запит Росії.

"Я просто здивований, що МЗС та міноборони не роблять ніяких заяв, а посольство України у Словаччині не має можливостей втрутитись у ситуацію та сприяти зверненню наших громадян", - написав він на фейсбуці.

Що каже влада?

Міністерство закордонних справ оприлюднило заяву, запевнивши, що робота зі звільнення Зубриліна триває.

Ситуацію ускладнює те, що військовий є громадянином Росії і українські консули не мають до нього легкого доступу.

"Наші дипломати надають сприяння через його дружину, громадянку України, з якою підтримують регулярний контакт. Останній раз вони спілкувалися 6 грудня. Українські консули також запропонували дружині надати підтримку в її приїзді до Словаччини та організації зустрічі з її чоловіком" - йдеться в заяві спікера МЗС Олега Ніколенка.

Посольство України в Словаччини, відповідно до заяви, взаємодіє зі словацькими правоохоронними органами та готується до розгляду запиту РФ в суді.

"Альберт Зубрилін забезпечений адвокатом. Умови його утримання прийнятні. Тримаємо справу захисника України на особливому контролі", - каже Ніколенко.