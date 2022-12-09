Меркель заявила, що мінські угоди мали відволікти Кремль. Путін у гніві

1 година тому

Автор фото, Reuters

Ексканцлерка Ангела Меркель заявила, що угоди, які передбачали дорожню карту повернення Донбасу під контроль України, але з серйозними поступками Росії, були спробою виграти час. Таку заяву вона зробила в інтерв'ю Die Zeit.

Останнім часом Меркель часто звинувачують в тому, що через її політику примирення Росії зрештою Володимир Путін наважився на повномасштабне вторгнення в Україну.

Зокрема, її критикують за те, що вона наполягала на виконанні так званих мінських домовленостей, замість того щоб провадити жорстку політику щодо Москви.

Проте ексканцлерка з такими обвинуваченнями не згодна.

"Мінські угоди 2014 року були спробою дати час Україні. Вона також використала цей час, щоб стати сильнішою, як ви можете бачити сьогодні. Україна 2014-15 - це не Україна сьогодні", - заявила Меркель, навівши як приклад бої за Дебальцеве у Донецькій області у 2015 році.

"І я дуже сумніваюся, що тоді країни НАТО могли зробити стільки, скільки зараз роблять для допомоги Україні", - додала Меркель.

У Росії обурені

Заяви Меркель викликала бурхливу реакцію. Зокрема, президент Росії Володимир Путін під час виступу в п'ятницю заявив, що ця заява стала для нього "абсолютно несподіваною" та "тою, що розчаровує".

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"Я завжди виходив з того, що керівництво Федеративної республіки поводиться з нами щиро", - заявив він.

Путін додав, що все це говорить про те, що ідея вторгнення в Україну була правильною, й можливо, слід було робити це ще раніше.

"Я розраховував, що інші учасники цього процесу (мінських перемовин) були щирими з нами. Виявляється, вони теж нас обманювали. Сенс був лише в тому, щоб накачати Україну зброєю і підготувати до бойових дій. Судячи з усього, ми пізно зорієнтувалися, чесно кажучи. Може, і раніше все це треба було починати", - заявив президент РФ.

Путін додав, що тепер "довіра майже на нулі", але дав зрозуміти, що Кремль все одно готовий сідати за стіл перемовин.

"Все одно в результаті домовлятися доведеться. Я багато разів говорив, що ми до цих домовленостей готові, ми відкриті, це змушує нас задуматись, задуматися про те, з ким ми маємо справу", - підкреслив він.

Олександр Лукашенко заяву Меркель назвав "огидною".

"Дрібно, гидко, вона хоче бути у тренді", - прокоментував він інтерв'ю.

"Виростила Путіна"

В офіційному Києві до заяви Меркель теж поставились без ентузіазму.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов звернув увагу на слова Меркель щодо необхідності для України та Росії сісти за стіл перемовин.

"Щоб завершити війну, Україні не потрібен стіл переговорів, капітуляцію Путіна можна прийняти і стоячи. Пані (Меркель - ред.) брала участь в "мінських угодах", результати відомі", - написав він.

Радник офісу президента Олексій Арестович заявив, що це Меркель "виростила Путіна як фігуру".

"Вона захищала і виправдовувала Путіна у його злочинах. Виштовхувала Україну та Грузію з НАТО. Змушувала скидати вишиванку і мити нею підлогу Кремля, коли нав'язувала Мінськ-1 та Мінськ-2. Північні потоки при кому були створені? А саме завдяки їм Путін наважився на війну", - заявив він.