У Гондурасі легалізували "ранкову пігулку" від вагітності. Але лише після зґвалтувань

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Перша жінка президент Гондурасу обіцяла послабити обмеження, пов'язані із репродуктивними правами жінок. Тепер багато її колишніх прихильників кажуть, що їх зрадили

Перша жінка-президент Гондурасу Ксіомара Кастро рік тому перемогла на виборах, обіцяючи змінити жорсткі обмеження щодо репродуктивних прав жінок протягом перших 100 днів в офісі. І ось, рівно через рік, у Гондурасі легалізовані так звані "ранкові таблетки" - контрацептив, який жінка приймає після сексу, щоб запобігти вагітності.

Щоправда, лише у випадках зґвалтувань.

У Тегусігальпі, столиці Гондурасу, де найсуворіші репродуктивні правила для жінок у світі, ми зустрічаємося з 25-річною Лорою, яка на другому місяці вагітності і не готова мати дитину.

"Два місяці тому я провела вечір не вдома і зустріла декого. Я була необережна і завагітніла, - каже дівчина, скривившись. - Для мене це важко, я живу одна, і підтримувати мене нема кому".

"Ранкові таблетки" були заборонені в країні в 2009 році, за аборт можна потрапити до в'язниці на шість років, навіть у випадках зґвалтувань та інцесту.

Але Лора почула, що перервати вагітність можна за допомогою рецептурних пігулок від раку шлунку - при вагінальному введенні вони викликають сильну кровотечу стінки матки та викидень. Тепер дівчина збирається купити ці таблетки через торговця наркотиками на ім'я Хосе, який, за її словами, добре відомий людям її віку у Тегусігальпі.

Підпис до фото, Лора (праворуч) знає, що нелегальні таблетки для аборту спричиняють серйозні ризики для здоров'я

Увечері ми йдемо разом із Хосе до аптеки, щоб забрати ліки для чергового клієнта. Запах його одеколону заповнює машину. Хосе каже, що рецепти виписує його колишня дівчина, яка працює у лікарні.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Хосе виставляє ціну залежно від фінансових можливостей клієнта - найдорожча угода у нього була на 7000 гондураських лемпір (близько $280), але Хосе, бувало, знижував ціну і до 1500 лемпір. Він каже, що потік клієнтів має постійний.

"Студентки, дівчата, які тільки починають статеве життя, зрілі та літні мами, жінки, які завагітніли після інтрижки, - розповідає про клієнтів Хосе, серед яких називає і кілька імен високопоставлених персон. - Здебільшого це жінки. Чоловіки часто не беруть на себе відповідальність".

Хосе каже, що він також продає протизаплідні пігулки, але покупців на них набагато менше. За його словами, у Тегусігальпі є аптека, яка добре відома тим, що продає таблетки нелегально, і ми підтверджуємо це, вирушаючи туди і купуючи їх за 230 лемпір (близько $9).

Минулого року робоча група ООН підрахувала, що у Гондурасі щорічно роблять від 51 до 82 тисяч небезпечних абортів.

Хосе визнає, що його бізнес незаконний і не має медичної підготовки, проте вважає, що надає послугу, його клієнти йому довіряють. Іноді, каже, навіть просять вставити пігулки - потрібно випити дві пігулки орально і дві ввести вагінально, і жінки вважають за краще, щоб хтось знав, як саме це робити, і просять його про послугу.

Він також постачає клієнткам солі для регідратації, щоб допомогти відновитися після кровотечі.

Підпис до фото, Хосе визнає, що він не має медичної освіти

До шпиталю Escuela in Tegucigalpа, найбільшої лікарні Гондурасу, часто привозять жінок із ускладненнями після підпільних абортів від таблеток, які їм продає Хосе та інші торговці із чорного ринку.

Щотижня тут проходять лікування близько 60 жінок після втрати вагітності, спричиненої або штучним абортом, або викиднем - у лікарні не ведеться окремий облік.

Сюди приходять багато 15-17-річних дівчат, щоб зробити тести на вагітність. У Гондурасі найвищий показник вагітностей серед підлітків у Центральній Америці, що майже вдвічі перевищує середній показник у світі, згідно з даними ООН від 2020 року.

Лікарі зізнаються, що їх це дуже пригнічує, оскільки вони ніяк не можуть допомогти жінкам з небажаною вагітністю, навіть якщо вагітність загрожує здоров'ю матері.

Джинна Росалес із групи підтримки молоді "Дія молодих" вважає, що причиною багатьох таких вагітностей, а іноді й ризикованих абортів є погана статева освіта та поширеність гендерного насильства.

"Якщо жінка робить аборт у Гондурасі, це не її провина, це вина держави, тому що вона не дає можливостей для запобігання таким ситуаціям", - каже вона.

Росалес, за її словами, розуміє, що в країні, де 43% мешканців вважають себе євангельськими християнами, а 38% - католиками, є серйозна опозиція абортам. Але протизаплідні таблетки, прийняті Всесвітньою організацією охорони здоров'я як форма контрацепції, на її думку, мають викликати менше суперечок.

Молоді активісти з онлайн-групи Generation Celeste, яка описує себе як рух "За життя, за сім'ю, за свободу Гондурасу", не погоджуються з цим.

Хорхе, якого ми зустрічаємо в кафе разом із його колегою Альмою, впевнений, що "ранкова таблетка" - це по суті ранній аборт, оскільки діє трьома способами, з яких два - протизаплідні, а третій запобігає імплантації вже заплідненої яйцеклітини в стінку матки.

"Аборти - це не право, - додає Альма. - Це суперечить найважливішому фундаментальному праву - праву на життя".

Підпис до фото, Доктор Хосе Мануель Матеу: "Ті, хто безвідповідально займається сексом, нехай пожинають наслідки"

У листопаді 2021 року у Гондурасі відбулися перші демократичні вибори після військового перевороту у 2009 році. Перемогла на них Ксіомара Кастро, яка стала першою жінкою-президентом Гондурасу, пообіцявши узаконити аборти в деяких випадках, включаючи зґвалтування та загрозу життю матері.

А також зробити протизаплідні пігулки легально доступними для всіх жінок.

Вона обіцяла зробити це протягом 100 днів після вступу на посаду у січні цього року.

Але групи захисту прав жінок повідомили ВВС, що хоча їх і запрошували на переговори з президентом, поки що не було жодних ознак змін у законах про аборти.

Обіцяна зміна щодо "ранкових таблеток" теж не виконана.

6 грудня Міністерство охорони здоров'я Гондурасу оголосило, що вперше після перевороту 2009 року ці пігулки знову стануть легальними, але лише у випадках зґвалтування, і призначати їх має лікар у лікарні.

Тесс Х'юїт з організації "Лікарі без кордонів" у Гондурасі назвала це "важливим кроком у забезпеченні доступності життєво важливої та невідкладної допомоги для тисяч жінок у Гондурасі", але додала, що не можна обмежуватися лише жертвами сексуального насильства.

"Наступні негайні кроки повинні полягати в тому, щоб забезпечити доступність таблеток екстреної контрацепції для всіх, хто їх потребує", - додала Х'юїт.

Президент Ксіомара Кастро відмовилася від інтерв'ю ВВС, але міністр охорони здоров'я її уряду доктор Хосе Мануель Матеу погодився поговорити з нами.

"Ми не збираємося просувати "ранкову таблетку" як контрацепцію, щоб уникнути сексуальної розпусти, - заявив він. - Я використовую точні слова. Ми дозволимо "ранкову таблетку" тільки для жертв зґвалтування. Ті, хто безвідповідально займається сексом, нехай пожинають наслідки".

Такі жінки, як Лора, яка завагітніла в результаті сексу за взаємною згодою, але насилу могла б одна дбати про дитину, на "ранкову пігулку" не мають права.

Вона каже, що розуміє ризики від прийняття таблетки, купленої в Хосе.

"Кажуть, що (незаконний) аборт утричі болючіший за нормальні пологи, - каже дівчина з тремтінням. - Я не можу бути впевнена, що не помру, але у мене немає іншого виходу. Я знаю, що аборт незаконний, але якщо у мене є можливість, я нею скористаюся".

Імена Лори та Хосе змінені.