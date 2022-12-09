Як захистити енергетичну інфраструктуру України? Теленовини BBC
У випуску 9 грудня:
- Росія активізувала операції на Донеччині та веде обстріл усієї лінії фронту.
- Британська розвідка не виключає нову хвилю російських атак з використанням іранських дронів. З Києва передає кореспондент ВВС Г'юго Бачега
- Чи готова Україна захистити критичну інфраструктуру? Аналізує експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко.
- Немає світла? У деяких містах України відкрили карту з місцями, де можна підзарядити телефон та зігрітися. Репортаж кореспондента ВВС Романа Лебедя.
- Олександра Матвійчук - представниця Центру громадянських свобод, одного із трьох лауреатів Нобелівської премії миру, закликала створити міжнародний трибунал для Путіна.
- США схвалили новий пакет допомоги Україні для зміцнення української ППО.
- Про військову ситуацію на фронті та американський пакет допомоги - військовий експерт Іван Ступак.
- Що відомо про винищувач нового покоління, який розробляють Британія, Італія та Японія. Репортаж кореспондента BBC Джонатана Біла.
- Цього тижня ще кілька посольств України отримали підозрілі посилки. Що відомо? Інтерв'ю посла України в Іспанії Сергія Погорельцева.
- ВВС опублікувала список зі 100 жінок з різних країн, які надихають та впливають на світ у 2022 році, серед них - восьмеро українок.
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