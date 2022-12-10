Дрони-камікадзе вдарили по Одещині: без електрики тисячі споживачів

1 година тому

Автор фото, Getty Images

У ніч на суботу 10 грудня над трьома областями збили 10 із 15 дронів-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, повідомляє оперативне командування "Південь".

Чотири "шахеди" збили над Херсонською областю, ще чотири - над Миколаївською та два - над Одеською.

Але декілька дронів-камікадзе все ж поцілили по енергетичній інфраструктурі Одещини, повідомляє Одеська міська рада, посилаючись на ОК "Південь".

"Вночі ворог атакував південь країни дронами-камікадзе. Продовжуючи техногенний терор поцілив по об'єктах енергетичної інфраструктури на Одещині, завдавши суттєвих руйнувань і залишивши без електрики тисячі споживачів", - йдеться у повідомленні міської ради.

Інформації про поранених чи загиблих немає, але за даними губернатора Максима Марченка, постраждала не тільки інфраструктура, а й житлові будинки.

Які саме міста та села постраждали, не повідомляється.

Але, за словами Марченка, світла немає "практично в усіх районах та громадах нашої області".

"Суспільне Одеса" пише про екстрені відключення електроенергії в області. На маршрути не вийшли трамваї та тролейбуси.

"Шахеди" знову в роботі

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Це вже не перша атака іранських дронів за останні кілька днів. У середу після тривалої перерви Україну знову атакували іранські дрони. ЗСУ збили усі 14 "шахедів".

До того щонайменше два тижні українські військові не повідомляли про удари шахедів по Україні.

Їх почали активно застосовувати з вересня і більшість українців вже вивчили, як виглядають, і як звучать смертельні іранські дрони, які прозвали "мопедами" за специфічне дзижчання двигуна.

Речник повітряних сил України Юрій Ігнат припускав, що, можливо, вони просто скінчилися у Росії.

"Ймовірно, що перша партія, яка їм надійшла, вже закінчилася. З першої партії понад 400 "шахедів" застосували по Україні, десь 340 збили", - розповів Ігнат.

Він нагадав, що, за даними спецслужб України, Росія замовила їх близько 1740.

Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк теж думає, що вони могли закінчитися, або що Росія змінює тактику застосування "шахедів". Деякі експерти припускали, що росіяни притримують їх для одночасного використання з масованими ракетними ударами.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Президент зі збитим дроном

Окрім того, за даними Гуменюк, на застосування "шахедів" могли вплинути зміни погодних умов - і зараз Росія вивчає нюанси маневрів у нових холодних і вологих умовах.

Однак деякі експерти заперечували, що на роботу дронів-камікадзе суттєво вплинула зміна погоди.

"Шахеди" кілька місяців нищили інфраструктуру України, Росія била ними і по житлових районах, і по електростанціях, і військових об'єктах.

Відтепер не тільки "шахеди", а й ракети?

У п'ятницю британська розвідка припустила, що Росія могла отримати нову партію іранських дронів.

Відомство також вважає, що найближчими місяцями Іран, який став одним із головних військових союзників Росії, ще більше підтримуватиме її.

"Росія намагається отримати (від Ірану - Ред). більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет", - йдеться в суботньому огляді британської розвідки.

Росія, натомість, швидше за все, запропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки, що трансформує їхні відносини у галузі оборони, припускає британська розвідка.

Наголошується, що Росія, ймовірно, витратила значну частину своїх запасів балістичних ракет малої дальності "Іскандер", які несуть 500-кілограмову боєголовку на відстань до 500 кілометрів. І якщо Росії вдасться отримати іранські балістичні ракети, вона, ймовірно, використовуватиме їх для продовження та розширення своєї кампанії ударів по критично важливій інфраструктурі України.

Автор фото, AFP Підпис до фото, "Шахед" у небі Києва

Американський Інститут вивчення війни (ISW) також пише про посилення військової співпраці Росії та Ірану, звертаючи увагу на слова високопосадовців США, які заявили, що Росія проявляє безпрецедентний рівень військової і технічної підтримки Ірану, (що може містити постачання гвинтокрилів та ППО) в обмін на іранське озброєння, насамперед дронів-камікадзе.

За оцінками ISW, заступник міністра оборони Росії генерал-полковник Олександр Фомін 3 грудня зустрічався в Тегерані з начальником генштабу озброєних сил Ірану генералом Мохаммадом Багері, щоб обговорити продаж іранських безпілотників та ракет Росії для використання в Україні.

Аналітики також звертають увагу на повідомлення в одному з військових телеграм-каналів (із посиланням на сайт Flightradar) про те, що вантажні літаки ВВС Ірану відновили польоти в Москву 8 грудня після невеликої перерви.

Раніше США вирішили ввести санкції проти Повітряно-космічних сил Росії та інших російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану дронів та їх використання в Україні.

У вересні США наклали санкції на іранську компанію, яку вони звинуватили в координації військових польотів для транспортування іранських безпілотників до Росії, а також на три інші компанії, які брали участь у виробництві іранських безпілотників.