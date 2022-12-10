У США заговорили про передачу Україні Leopard 2. Що можуть ці танки на війні?

Павло Аксьонов

ВВС

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Leopard 2A6 Бундесвера. Це одна з найсучасніших версій "леопарда"

Адміністрація президента США закликала німецький уряд надати Україні основні бойові танки (ОБТ) Leopard 2, повідомила цього тижня німецька газета Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на свої джерела.

За інформацією німецької газети, радник президента США з безпеки Джейк Салліван ще в жовтні закликав Німеччину доставити Україні Leopard 2 - він нібито сказав про це раднику канцлера із зовнішньої політики Єнсу Плетнеру в телефонній розмові.

Те, що така можливість обговорюється, підтвердила голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман.

"Мені це підтвердили під час мого візиту до Вашингтона під час усіх моїх розмов у Держдепартаменті, Конгресі та Сенаті. Наші партнери чекають, що Німеччина виконає свої зобов'язання. Ми не повинні кидати Україну, якій потрібні танки", - написала вона в твіттері.

Сучасні західні танки перебувають у топі списку побажань української армії. Без них, як раніше говорили експерти, дуже важко вести активні бойові дії, у тому числі наступати.

Автор фото, Anadolu Agency Підпис до фото, Танки залишаються важливою частиною бойових груп і ЗСУ їх дуже потребують

Окрім того, що в США заговорили про можливість постачання Україні танків нерадянського зразка, важливо ще й те, що йдеться саме про Leopard 2 - сучасніші ОБТ, ніж ті, які обговорювалися досі.

Схвалення та навіть заклик Вашингтона передати Києву німецькі танки Leopard 2 - доволі неочікуваний поворот. Адже йдеться про наступальні озброєння. Хоча і свідчень того, що Україна отримає "леопарди" в найближчому майбутньому, здається, немає.

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Ще в квітні німецька компанія Rheinmetall звернулася до свого уряду з пропозицією передати Україні 88 танків Leopard-1A5, а також близько сотні БМП Marder.

Тоді йшлося про "леопардів" першого покоління - щоправда, їхню останню модифікацію Leopard-1A5. Попри те, що їх модернізували в 1980-х, це машини, які були створені в 1960-х.

Однак, попри готовність Rheinmetall зняти ці машини зі збереження, німецький уряд був проти. Німеччина відмовилася постачати "леопарди", навіть попри дипломатичний тиск з боку України. А тепер вже колишній посол України Андрій Мельник, критикуючи таку позицію, публікував у твіттері картинку з равликом, який везе один патрон ("німецька зброя для України вже в дорозі").

Хоча Німеччині складно дорікнути в тому, що вона недостатньо допомагає Україні.

У списку військових постачань, опублікованих на урядовому сайті, десятки різноманітних бронемашин, 14 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 (можливо, найкращих у світі в своєму класі), 30 зенітних самоходок Gepard, за допомогою яких ЗСУ успішно бореться із "шахедами", ЗРК IRIS-T SLM і десятки інших позицій, включаючи боєприпаси, вантажівки, намети, медичні аптечки.

Автор фото, Генштаб ЗСУ Підпис до фото, У сучасній війні танки стали значно вразливішими

Німеччина запустила програму "Круговий обмін" (Ringtausch), в рамках якої країни, які постачали в Україну танки, могли розраховувати на отримання більш сучасних німецьких. У рамках цієї програми свої старі радянські Т-72 чи їхні локалізовані версії в Україну відправили Чехія та Словенія. Словаччина та Греція за цією ж схемою відправили в Україну бойові машини піхоти.

За даними Breaking Defense, усього за час дії програми Ringtausch Німеччина передала країнам-донорам України 109 бойових машин в обмін на постачання в Україну 138 танків і БМП.

Хоча цю програму критикують - за недостатню, на думку експертів, компенсацію з боку Німеччини. Наприклад, Чехія в обмін на 40 танків Т-72 отримала всього 14 Leopard 2A4 та одну ремонтно-евакуаційну машину Büffel. Але Україна все одно отримала бронетехніку, якої гостро потребує.

Коли йдеться про прямі постачання танків, то Німеччина, так само як інші західні країни, вважають за краще утриматися. Чому? Наприкінці жовтня американське видання The Atlantic опублікувало матеріал, у якому засудило поширені аргументи проти таких постачань.

Зазвичай мінусами, які перешкоджають постачанням важкого наступального озброєння в Україну, називають проблеми з обслуговуванням та побоювання ускладнень відносин із Росією. Дійсно, пункти обслуговування (наприклад, самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000) розташовані в Польщі, куди доводиться возити цю техніку для ремонту та відновлення.

Танки, які працюватимуть на передовій, потребуватимуть ремонту ще більше, і для обслуговування, яким можна займатися в польових умовах, все одно потрібні постачання запчастин. Логістика в такій ситуації буде дуже дорогою та складною.

Що стосується відносин із Росією, то, за словами автора статті в The Atlantic Енн Епплбаум, навряд чи це їх торкнеться - оскільки Україні і без того постачають бронетехніку, а на танках будуть намальовані не німецькі хрести, а українські емблеми.

Однак, за її словами, вирішальний аргумент проти таких постачань - політичний.

Для німецьких політиків важливо, що танки західного виробництва Україні не постачає ніхто - ні французи, ні італійці, ні американці. І німці, на думку Епплбаум, чекають, поки хтось зробить перший крок.

Навіщо потрібні танки

На брифінгу в Пентагоні 19 вересня представник міноборони США сказав, що танки - предмет перемовин з українцями, але з тих пір важкої західної бронетехніки ЗСУ не отримували.

Нинішнє схвалення постачань Leopard 2 Україні з боку США виходить за рамки такого ж вираження розуміння необхідності таких постачань, які американці демонстрували і досі, але тепер Вашингтон все ж таки виступив активніше, закликавши, за даними Frankfurter Allgemeine Zeitung, Берлін почати допомагати Києву з важким озброєнням.

Останні півстоліття танки списують в минуле ледве не після кожного військового конфлікту.

З появою таких нових високоефективних піхотних протитанкових засобів, як американський гранатомет FGM-148 Javelin чи британский NLAW, а також після того, як над полем бою почали активно застосовувати дрони-корегувальники артилерійського вогню, а сама артилерія використовує високоточні снаряди, здається, дорогий та складний танк перетворився на пересувну мішень, а не зброю.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Leopard 2A4 можна розпізнати за плоскою лобовою бронню вежі

Порівняно з будь-яким пострілом із гранатомета і будь-яким найскладнішим високоточним снарядом вартість танка незрівнянно вища, а знищити його часом вдається з одного пострілу.

Війна Росії проти України, де обидві сторони викладають в соцмережі ролики про знищення танків, стала такою собі вітриною для протитанкових гранатометів, ще більше зіпсувавши репутацію танків.

Однак виробники не втратили інтерес до танків, і через декілька місяців після початку війну спочатку німецька компанія Rheinmetall, а потім американська General Dynamics представили нові розробки.

Річ у тім, що на полі бою альтернативи танку досі не існує. Він - центр піхотної ударної групи в будь-якому театрі бойових дітей: на полі, місцевій забудові, горах.

Можна створити дешевшу бойову машину для вирішення вузьких задач - підтримки піхоти в атаці, боротьбі з бронетехнікою та укріпленнями, оборони рубежів. Але танк - єдиний універсальний засіб, здатний вирішувати всі ці чи багато інших завдань.

Російська амрія, яка зазнає великих втрат бронетехніки в ході війни, витрачає гроші на відновлення з довготривалого збереження танків Т-62М разробки 1960-х років та модернізованих в 1980-х. Попри те, що їхні характеристики нижчі, ніж у Т-72 та Т-80, відмовлятися від танків на полі бою російські військові не готові.

Великі витрати

Сама по собі поява танків Leopard 2 на полі бою не зробить українську армію сильнішою в один момент.

Як розповів ВВС український експерт в області бронетехніки Андрій Тарасенко, головне питання використання нової техніки - в організації.

"Танк - частина системи, покращення окремого компонента не приводить до покращення системи в цілому. ППО, артилерія, розвідка, танки. А якщо ми лише якийсь один компонент покращимо, то пропорційого зростання не буде", - вважає він.

Танки дійсно потребують супроводу піхоти, розвідки, у тому числі з допомогою безпілотників. При цьому важлива підготовка як танкістів, так і піхоти, яка їх супроводжує.

Якщо питання з передачею "леопардів" вирішиться позитивно, то це потребуватиме довгого навчання - мінімум півроку, вважає експерт. Проводити це навчання потрібно за кордоном - танкові навчальні центри використовують тренажери, на яких обробляються як навички використання самої машини, так і тактичні прийоми.

Підготовку повинні проходити не лише ті, хто воюватиме в танках чи поряд із ними, тренуватися повинні також механіки та інший персонал, який відповідає за підготовку, ремонт та постачання танків на місце бойових дій. Україна докладає багато зусиль і витрачає чимало засобів для підготовки своїх військ, направляючи військових в навчальні центри за кордоном.

Що таке Leopard 2

Leopard 2 - один із найбільш вдалих проєктів у післявоєнній історії танкобудування. Його головна зброя - гладкоствольна гармата Rheinmetall Rh-120 - використовується також в американських танках M1 Abrams, японських Type 90 та південнокорейських K1A1.

Танк виготовляють з 1979 року, він пережив декілька глибоких модернізацій. Остання - Leopard 2A7 - стала надходити в Бундесвер в 2014 році.

Leopard 2 - танк класичного компанування з бойовим відділом у центрі, моторно-трансмісійним в задній частині та відділенням управління спереду. На відміну від радянських танків (тобто по суті всіх варіантів Т-64, Т-72 і Т-80, які воюють в Україні), у нього ручне заряджання гармати та в складі екіпажу є заряджаючий.

Снаряди танка зберігаються в спеціальній ніші у вежі, відділеній від бойового відділення сталевими дверцятами. У разі детонації боєкомплекту вибухова хвиля виходить назовні через вишибні панелі, не завдаючи шкоди екіпажу.

Leopard 2 останніх модифікаций обладнаний сучасною системою управління вогнем, яка допомагає навіднику вибирати одну ціль з кількох. На танках встановлені лазерний та стереоскопічний далекоміри, прилади нічного бачення.

Ще на початку червня іспанська газета El Pais опублікувала матеріал, де повідомила, що влада країни розглядає можливість передачі Україні партії танків Leopard 2A4, які перебувають на базі збереження. Усього в 1995 році Іспанія отримала від Німеччини 108 Leopard 2A4, після чого розгорнула ліцензійне виробництво вже сучасніших Leopard 2A6E на своїй території.

Це поки що єдина пропозиція, в якій більш-менш точно була зазначена конкретна модель танка, який можуть передати Україні. Якщо йдеться дійсно про Leopard 2A4, то це виглядатиме логічним, тому що ця модель - найбільш поширена в сімействі Leopard 2. Вона випускалась з 1985 року.

У цій моделі вже з'явилась система управління вогнем, був посилений захист. Крім того, оскільки 2A4 постачали в різні країни, для нього існує доволі багато локальних програм модернізації. Це дійсно сучасний танк, однак, як вваає Тарасенко, в будь-якому разі ефект від таких постачань буде лише якщо їх поставлять "не 10-20 штук, а декілька сотень одиниць".