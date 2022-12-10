Іран став головним військовим союзником Росії, і це шкодить Україні та світу - США

Ельза Майшман і Сем Генкок

BBC News

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Ukraine has accused Iran of sending drones to Russia, which the Middle Eastern country denied then later admitted

Відносини Росії та Ірану потеплішали до повноцінного оборонного партнерства, заявили США.

Росія надає безпрецедентний рівень військової підтримки, заявив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

США бачили повідомлення про те, що дві країни обмірковують спільне виробництво смертоносних безпілотників, додав він.

Австралія оголосила, що запровадила санкції проти трьох іранців та одного іранського підприємства за постачання Росії безпілотників для використання проти України.

Про співпрацю між Росією та Іраном стало відомо, коли Україна звинуватила Росію у використанні іранських безпілотників у своїх атаках.

Спочатку Іран заперечував постачання будь-яких безпілотників до Росії, але пізніше визнав, що все ж постачав деякі з них до вторгнення в Україну.

Кірбі заявив, що партнерство між Іраном і Росією з виробництва безпілотників буде шкідливим для України, сусідів Ірану та міжнародної спільноти.

"Росія прагне співпрацювати з Іраном у таких сферах, як розробка озброєння, навчання", - сказав він, додавши, що США побоюються, що Росія має намір "надати Ірану передові військові компоненти", включаючи гвинтокрили та системи ППО.

"Іран став головним військовим союзником Росії...", - сказав він.

"Росія використовує іранські безпілотники для ударів по енергетичній інфраструктурі, позбавляючи мільйони українців електроенергії, тепла, критично важливих послуг. Сьогодні люди в Україні фактично гинуть внаслідок дій Ірану".

У відповідь на коментарі Кірбі міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі сказав, що Іран став одним із головних військових прихильників Росії, і що відносини між ними загрожують глобальній безпеці.

За його словами, "брудні угоди" між двома країнами призвели до того, що Іран відправив сотні безпілотників до Росії.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Президент Росії Володимир Путін з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі в липні

"Натомість Росія пропонує військову та технічну підтримку іранському режиму, що збільшить ризик для наших партнерів на Близькому Сході та для міжнародної безпеки", - додав він.

Він сказав, що Велика Британія згодна зі США в тому, що підтримка Іраном російських військових в найближчі місяці зросте, оскільки Росія намагатиметься отримати більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет.

Україна звинуватила Іран у постачанні Росії дронів-камікадзе, через які 17 жовтня загинули щонайменше вісім людей.

Іран спочатку заперечив це, але потім визнав відправку "обмеженої кількості" безпілотників до Росії "за багато місяців" до війни в Україні.

Президент України Володимир Зеленський назвав це брехнею і повідомив, що Україна збиває близько 10 іранських безпілотників на добу.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Війна Росії проти України продовжує зачіпати багато міст і регіонів, включно з Бахмутом на Донбасі

У суботу Пенні Вонг, міністр закордонних справ Австралії, заявила: "Постачання безпілотників Росії є доказом тієї ролі, яку Іран відіграє в дестабілізації глобальної безпеки. Цей список означає, що ті, хто надає матеріальну підтримку Росії, постраждають від наслідків".

Вона також оголосила про заходи проти 19 інших осіб і двох організацій, у тому числі іранської поліції моралі, за жорстоке поводження з людьми, які вийшли на антиурядові протести після того, як на початку року 22-річна Махса Аміні загинула, перебуваючи під вартою.