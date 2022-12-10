Як пройшло вручення Нобелівської премії миру і що сказала українська лауреатка

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наталія Пінчук, дружина Алеся Беляцького, Ян Рачинський і Олександра Матвійчук

В Осло відбулась церемонія вручення Нобелівської премії миру, яку цьогоріч розділили представники України, Білорусі та Росії. В історії незалежної України це перша така нагорода, її отримала правозахисна організація Центр громадянських свобод.

Разом з українською організацією премію також отримала російська організація "Меморіал" та білоруський правозахисник Алесь Біляцький.

Церемонію нагородження транслювали на офіційному YouTube-каналі премії.

Голова "Центру громадянських свобод" Олександра Матвійчук закликала міжнародну спільноту створити трибунал для Володимира Путіна та його "пособника" Олександра Лукашенка.

"Сформувати трибунал"

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"Вони вважають, що можуть робити все, що хочуть. І зараз ми маємо перервати це коло безкарності, сформувати міжнародний трибунал та зробити Лукашенка, Путіна та інших винуватців відповідальними - не лише заради українців, а й інших країн та народів світу", - сказала голова "Центру громадянських свобод" Олександра Матвійчук.

Український Центр громадянських свобод веде правозахисну діяльність 15 років, зокрема, опікується правами політв'язнів і документує воєнні злочини.

У 2007 році Центр громадянських свобод заснували лідери правозахисних організацій з дев'яти пострадянських країн. Пізніше центр сам став співорганізатором багатьох ініціатив та інших організацій. ЦГС моніторить роботу правоохоронців й парламенту, стежить за розслідуванням злочинів, вчинених на Євромайдані.

Переможців премії Нобелівський комітет оголосив 7 жовтня. Новина про те, що премію розділили між українцями, росіянами й білорусами викликала невдоволення в Україні. Рішення Нобелівського комітету зокрема розкритикували деякі представники Офісу президента.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк зазначив у пості в твіттері, що у Нобелівського комітету "цікаве розуміння слова "мир", якщо Нобелівську премію разом отримують представники двох країн, що напали на третю".

"Нобель цього року просто "супер", - додав Подоляк.

Наказали відмовитися від премії

Ян Рачинський, який очолює "Меморіал", заявив, що Кремль наказав йому відмовитися від нагороди, тому що двох інших лауреатів премії Москва визнала "недоречними".

"Меморіал" є однією з найстаріших російських правозахисних організацій, яка зокрема документувала радянські репресії. Минулого року уряд Росії її закрив.

Рачинський назвав рішення комітету присудити премію лауреатам з трьох різних країн "чудовим".

За його словами, це є доказом того, "що громадянське суспільство не розділене національними кордонами, що це єдиний орган, який працює над вирішенням спільних проблем".

Водночас Олескандра Матвійчук в Осло відмовилася давати інтерв'ю BBC разом із Рачинським.

Вона розповіла HARDtalk: "Зараз у нас війна і ми хочемо зробити голос українських правозахисників помітним".

Автор фото, EPA Підпис до фото, Третій лауреат цьогорічної Нобелівської премії Олесь Беляцький (на фото 2020 року) перебуває у в'язниці в Білорусі

Попри відмову виступати поруч із російським лауреатом, Матвійчук високо оцінила роботу Рачинського та назвала "Меморіал" "нашим партнером".

Третій нобелівський лауреат, білоруський правозахисник Алесь Беляцький з липня минулого року перебуває у в'язниці у Білорус.

Він - засновник національного Правозахисного центру "Весна", створеного у 1996 році у відповідь на жорстоке придушення вуличних протестів Лукашенком.

Матвійчук назвала Беляцького "надзвичайно сміливою людиною, тому він продовжить цю боротьбу навіть у в'язниці".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Королева і король Норвегії, кронпринц і кронпринцеса відвідали церемонію вручення Нобелівської премії миру-2022