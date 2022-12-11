ЗСУ вдарили по базі в Мелітополі. Що відомо

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Іван Федоров

Збройні сили Україні вдарили по окупованому Мелітополю Запорізької області в суботу пізно ввечері. Українська влада повідомляє, що ціллю стало скупчення сотень російських військових. Окупаційна влада регіону заперечує це і стверджує, що загинули кілька цивільних.

Мер Мелітополя Іван Федоров, зокрема, повідомив, що внаслідок удару було вбито 200-300 російських військових.

"Швидкі їдуть із різних частин Мелітополя - не лише зі східної, де горить, а й з південного боку", - написав Федоров та опублікував фото й відео великої пожежі.

Місцеві пабліки пишуть, що ціллю удару стала база відпочинку "Привал мисливця". За одними даними, там жили російські військові, за іншими - окупаційна верхівка Запорізької області там святкувала день народження голови окупаційної влади області Євгена Балицького, причому сам Балицький начебто був в Криму.

Окупаційна влада, в тому числі сам Балицький, підтвердила, що ЗСУ вдарили по мелітопольській базі відпочинку, але заперечують, що загинули російські військові, стверджуючи, що жертвами удару стали кілька цивільних.

"За попередніми даними, двоє загиблих, десять постраждалих. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні на телеграм-каналі Балицького.

Він уточнив, що на місці працюють рятувальники, триває розбір завалів.

"Повністю зруйновано базу відпочинку, де в суботу ввечері вечеряли люди, мирні громадяни, працював персонал бази", - написав він, наголосивши, що всім постраждалим буде надано максимальну допомогу.