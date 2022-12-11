Україна ось-ось отримає ударний дрон з можливістю повернення. "Укроборонпром" розкрив деталі

39 хвилин(и) тому

Автор фото, ПОВІТРЯНІ СИЛИ ЗСУ

В Україні незабаром можуть прийняти на озброєння новий ударний безпілотник: сьогодні він уже практично готовий та проходить випробування, повідомив в інтерв'ю телеканалу "Настоящее время" Олег Болдирєв, керівник проєктів українського концерну "Укроборонпром".

За його словами, розробка схожа на іранський дрон-камікадзе "Шахед", які Росія використовує для ударів по українській цивільній інфраструктурі.

Болдирєв підтвердив, що новий ударний дрон матиме дальність 1000 км, вагу - 75 кг.

"Він уже є. Я назвав би його "нульовим пацієнтом". Машина літає, машина зараз проходить навчання, тому що ми, говорячи про ударний безпілотник, говоримо про варіант камікадзе. Але ми, українці, дуже жадібні люди. У нас будуть камікадзе із можливістю повернення", - розповів він.

Практично всі комплектуючі - іноземні, каже Болдирєв. Але збірка, програмне забезпечення, способи обходу засобів радіоелектронної боротьби - українські.

Болдирєв не став підтверджувати чи спростовувати інформацію, що останні удари по російських військових об'єктах в глибокому тилу здійснювали саме такими дронами, але припустив, що нові дрони "можуть змінити правила цієї війни".

На початку листопада Олег Болдирєв вже повідомляв, що до кінця року Україна отримає новий важкий безпілотник дальністю в "тисячі" кілометрів та з 75-кілограмовою бойовою частиною.

"Це важка машина, понад 200 кг злітної ваги. Це розробка, яка відповідає завданням, що були поставлені нам Валерієм Залужним ще на початку серпня. Тоді був поставлений перелік завдань щодо комплексу, одне з них було таким. Думаю, що до нового року ми його презентуємо та покажемо ЗСУ. Як нашому поки що єдиному замовнику", - сказав він.

"Стрижі" прилетіли

Автор фото, IMAGESAT Підпис до фото, Сліди пожежі біля одного з російських бомбардувальників на аеродромі "Дягілево" в Рязані

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Російські аеродроми стратегічної авіації потрапили під удар з повітря 5 грудня. Це стало несподіванкою для Кремля, оскільки ці об'єкти перебувають в тилу і на значній відстані від кордону з Україною. Київ, як вважається, не має настільки далекобійної зброї.

Україна не взяла на себе відповідальність за атаки на авіабазі в Рязані, Курську і Енгельсі (Саратовська область) 5-6 грудня. Однак чиновники натякають, що це була відплата за ракетні удари по українській інфраструктурі.

За версією міністерства оборони Росії, українські військові завдали удару за допомогою безпілотників радянського виробництва - Ту-141 "Стриж".

Радянський "Стриж" здатен літати на 1000 км.

Передбачалось, що апарат буде прориватися за лінію фронту з надзвуковою швидкістю (понад 1230 км/год), вести розвідку на відстані в кілька сотень кілометрів, а потім таким же способом прориватися назад.

З початку повномасштабного вторгнення старі радянські БПЛА змогли отримати нову роль. Їх почали використовувати безпосередньо на фронті.

Багато російських військових блогерів, причому як телеграм-канали, так і державні ЗМІ часто повідомляли про те, що Україна переробляє ці безпілотники в ударні БПЛА.

Інформоване джерело BBC News Україна, ознайомлене з ходом вказаних розробок, підтверджує, що Україна справді працює над тим, щоб переробити старі радянські дрони-розвідники в ударні дрони.