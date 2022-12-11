Покарання через 34 роки. Підозрюваний у теракті з літаком в Локербі опинився у США

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Загалом 270 людей загинули під час теракту в Локербі 21 грудня 1988 року.

Лівієць, звинувачений у виготовленні бомби, яка знищила рейс 103 Pan Am над Локербі 34 роки тому, перебуває під вартою в США, повідомила влада Шотландії.

Два роки тому США висунули звинувачення проти Абу Агіли Масуда, стверджуючи, що він відіграв ключову роль у вибуху 21 грудня 1988 року.

Американська прокуратура вважає, що Масуд був агентом лівійської розвідки. На думку обвинувачів, саме він здійснив теракт за особистим наказом тодішнього лідера Лівії Муаммара Каддафі.

В результаті вибуху на борту Boeing 747 загинули 270 людей.

Це найбільш смертоносний теракт, який стався у Британії.

Усі 259 пасажирів і членів екіпажу, які перебували на борту літака, що прямував до Нью-Йорка з Лондона, загинули, а ще 11 людей загинули в Локербі, коли уламки зруйнували їхні будинки.

Минулого місяця повідомляли, що Масуд був викрадений групою ополченців у Лівії, що призвело до припущень, що його збираються передати американській владі для суду.

У 2001 році Абдельбасет аль-Меграхі був засуджений за теракт на Pan Am 103 спеціальним шотландським судом в Нідерландах.

Він був єдиним чоловіком, якого засудили за теракт.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Абдельбасет аль-Меграхі був єдиним засудженим у справі про катастрофу

Меграхі присудили довічне ув'язнення, але його достроково звільнив шотландський уряд у 2009 році після того, як у нього діагностували рак.

Він помер у Лівії в 2012 році.

Меграхі, який завжди заявляв про свою невинуватість, подав дві апеляції на свій 27-річний вирок.

Представник Фіскальної служби королівського офісу та прокуратури (COPFS) сказав: "Родинам загиблих під час вибуху в Локербі повідомили, що підозрюваний Абу Агіла Мохаммад Масуд Хейр Аль-Марімі перебуває під вартою в США".

"Шотландські прокурори та поліція, працюючи з урядом Великої Британії та американськими колегами, продовжуватимуть це розслідування з єдиною метою притягнути до відповідальності тих, хто діяв разом з Аль Меграхі", - йдеться в заяві.

Розслідування вибуху над Локербі - головні події.

1991 рік - американські та британські слідчі звинуватили Абдельбасету аль-Меграхі.

Квітень 1999 - Лівія видала аль-Меграхі в руки правосуддя.

Травень 2000 року - у Нідерландах розпочинається спеціальний суд у справі аль-Меграхі, його судять за законами Шотландії.

31 січня 2001 року - аль-Меграхі визнаний винним у масовому вбивстві та засуджений до довічного ув'язнення з мінімальним строком відбування покарання 27 років. Ще один лівієць виправданий, всі звинувачення проти нього знято.

Березень 2002 року - апеляцію аль-Меграхі на вирок суду відхилено.

20 серпня 2009 року - аль-Меграхі, у якого виявлено рак у термінальній стадії, звільнений з міркувань милосердя.

Травень 2012 року - аль-Меграхі вмирає у своєму будинку в Триполі, йому було 60 років.

Липень 2017 року - сім'я аль-Меграхі робить нову спробу подати апеляцію на його вирок.

Листопад 2020 року - п'ять суддів у Шотландії розпочинають слухання апеляції, намагаючись встановити, чи не відбулася в його випадку помилка при винесенні вироку.