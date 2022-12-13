Скандальний окружний адміністративний суд Вовка ліквідувала Верховна Рада. Чому це важливо

1 година тому

Автор фото, president.gov.ua Підпис до фото, Невідкладний проєкт президента розглядали більше року

Верховна Рада ухвалила законопроєкт президента про ліквідацію скандального Окружного адміністративного суду міста Києва на чолі з Павлом Вовком.

Про це повідомила Фундація DEJURE, експерт Михайло Жернаков та кілька депутатів парламенту.

За документ проголосували 310 депутатів. Його ще має підписати Володимир Зеленський.

ОАСК є судом першої інстанції, який розглядає спори щодо виборчого процесу, ухвалення, проходження чи звільнення з публічної служби, справи про оскарження рішень органів державної влади чи місцевого самоврядування, розташованих у місті Києві.

Фактично у руках суду всі найважливіші питання країни, про які ухвалювали рішення в столиці. Саме тому експерти вказували, що суд було вигідно контролювати владі за всіх президентів.

Окружний адміністративний суд відомий своїми резонансними рішеннями і скандальними суддями.

ОАСК скасовував нову редакцію українського правопису і перейменування Московського проспекту на проспект Бандери у Києві.

Кілька років тому ОАСК за позовом Ігоря Коломойського визнав націоналізацію "ПриватБанку" незаконною.

Також Окружний адмінсуд заблокував перейменування Української православної церкви (Московського патріархату), яка, за рішенням Верховної Ради, мала внести у свою назву зв'язок з Росією.

Серед інших резонансних вердиктів ОАСК - заборона Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я; скасування заборони на показ в Україні серіалу "Свати"; поновлення Романа Насірова на посаді голови Державної фіскальної служби та низка інших.

Навесні цього року він взяв до розгляду позов від Віктора Януковича щодо повернення на посаду президента України. Експерти розцінювали це як можливу частину плану повернути до влади експрезидента з російськими військами.

Автор фото, facebook/павло вовк

Суддів ОАСК підозрювали у захопленні державної влади.

Що вирішили

Законопроєкт № 5369 внесли до парламенту у квітні 2021 року зі статусом "невідкладний". Він пропонує створити замість ОАСК новий суд - Київський міський окружний адміністративний суд.

Голова Окружного адмінсуду Павло Вовк та ще кілька суддів цього суду є підозрюваними у кримінальній справі про створення злочинної організації та захоплення влади.

Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована 2019 року. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні для себе рішення.

Сам Вовк ці обвинувачення заперечує.

9 грудня 2022 року США ввели санкції проти Павла Вовка саме через його можливий вплив на судову систему.

Раніше ліквідувати цей суд в України вимагали західні партнери.

Що далі?

Фундація DEJURE вказує, що далі влада має створити новий окружний адмінсуд для Києва і Київської області, а також провести прозорий конкурс на посади суддів, за участі у процесі відбору оновлених ВРП, ВККС, нової Громадської ради доброчесності.

"Інакше маємо загрозу виникнення нового ОАСКу", - вказують експерти.

Також попереду ще звільнення Вовка та інших суддів ОАСКу після проходження кваліфоцінювання.