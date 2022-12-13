Покарати Тимощука. Рада попросила РНБО запровадити санкції проти екскапітана збірної України

54 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Верховна Рада ухвалила спеціальну постанову щодо накладення санкцій на російських спортсменів. Під удар потрапив і українець Анатолій Тимощук - колишня зірка українського футболу, а нині член тренерського штабу російського ФК "Зеніт".

Анатолій Тимощук вже багато років живе та працює в Росії. Він досі не засудив війну Росії проти України.

Верховна Рада ухвалила спеціальну постанову щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до спортсменів із Російської Федерації та інших держав.

До переліку увійшли 56 росіян, але серед них виявився і українець Анатолій Тимощук - колишній капітан національної збірної України з футболу.

Парламент рекомендував РНБО застосувати проти всіх цих людей персональні санкції.

Серед них блокування активів та великий перелік інших економічних обмежень.

Окремо вказане позбавлення державних нагород України чи інших форм відзначення.

В ухваленій постанові не вказали причину покарання Тимощука, але в попередній версії документа значилось "продовжує працювати в Росії та мовчить про війну в Україні".

Шлях Тимощука

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До початку війни Анатолій Тимощук, уродженець Луцька, був зразком патріотизму. Це він виходив на матчі чемпіонату світу-2010 у синьо-жовтій пов'язці на волосся, виносив український прапор на поле після переможного для "Зеніту" матчу за Суперкубок УЄФА, відвідував поранених на Донбасі українських бійців.

Після вторгнення Росії в Україну Тимощук, який з 2017 року входить до тренерського штабу "Зеніту", не робив жодних публічних заяв.

І ця мовчанка в Україні чулася дуже голосно: Українська асоціація футболу позбавила його тренерської ліцензії та виключила з офіційного реєстру гравців збірної - за завдання шкоди іміджу українського футболу.

А чи не головним опонентом Тимощука у публічному просторі став ще один колишній футболіст збірної України, експівзахисник київського "Динамо" та московського "Локомотива", уродженець Хабаровська Олександр Алієв.

Це він нещодавно називав український і російський народи братніми, а зараз - записався в тероборону і регулярно з'являється у прямих включеннях українських телеканалів з автоматом Калашникова на плечі.