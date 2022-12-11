Як доглядати за малюками, якщо у місті немає води і світла. Рекомендації МОЗ

23 хвилин(и) тому

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В умовах війни, коли через відсутність електроенергії та обстріли може надовго зникати вода у містах, міністерство охорони здоров'я дає поради, як доглядати за дітьми, особливо найменшими та найбільш вразливими.

Головне, радить МОЗ, завчасно подбати про запаси питної і технічної води, вологі дитячі серветки, вату та ватні диски.

Слід також завчасно дізнатися, де розташований найближчий колодязь чи бювет.

Гігієна немовлят

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Дітям до двох тижнів не потрібне купання. Достатньо протирати обличчя, шию, руки і пахову ділянку вологою ваткою або ватними дисками.

Далі немовля вже можна купати в теплій воді (приблизно 37 градусів) без мила.

Водночас купати щоденно дитину не обов'язково, адже сальні залози немовлят малоактивні і дитина ще не пересувається самостійно.

Якщо немає можливості купати дитину, достатньо протерти немовля вологою ваткою. Замість води можна використовувати вологі серветки. Але серветки мають бути дитячими, бо вони не містять речовин, шкідливих для шкіри немовлят.

Заміна підгузків

Щоб у дитини не було опрілостей, підгузки слід змінювати, якщо:

щойно виявили факт дефекації

волога шкіра під підгузком

з моменту зміни підгузка минуло понад 3-4 години

найближчим часом у вас не буде змоги (сил, бажання) змінювати підгузок

Знявши брудний підгузок, обов'язково протріть дитину ватою, змоченою теплою водою, або дитячими серветками, а потім витріть шкіру насухо.

Вода для дитячих сумішей

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Якщо ваша дитина на штучному або змішаному вигодовуванні, то використовуйте тільки чисту питну воду для розведення суміші.

Найкраще брати фабричну бутильовану воду. Не обов'язково ту, яку продають як "дитячу", адже вона не надто відрізняється від звичайної питної води. Якщо такої можливості немає, можна кип'ятити водопровідну воду або воду з колодязя чи бювету.

Готову суміш потрібно використати протягом двох годин після приготування або поставити в холодильник та використати протягом 24 годин.

Очищення посуду та іграшок

Дитина має користуватися індивідуальним або одноразовим посудом.

Якщо вашій дитині менше двох місяців, вона народилася передчасно або має ослаблену імунну систему через хворобу (наприклад, ВІЛ) або лікування (наприклад, хімієтерапію), важливо дезінфікувати посуд та іграшки щодня (або частіше).

Пластикові або гумові іграшки, а також посуд для годування немовлят можна дезінфікувати через кип'ятіння протягом 5 хв, парою (над каструлею киплячої води) або в посудомийній машині.

Для старших, здорових немовлят не обов'язково дезінфікувати ці предмети, якщо є можливість мити їх після кожного використання. Якщо можливості мити іграшки немає, можна протерти їх серветками чи антисептиком із 70% вмістом спирту.

Гігієна дітей шкільного віку

Важливо змалечку привчити дітей регулярно мити руки, чистити зуби двічі на день та щоденно митися. В умовах обмеженого доступу до води важливо, щоб дітей мили теплою водою з милом або протирали вологими серветками: руки, інтимні місця, ступні, зону під пахвами.

Після цього потрібно ретельно витертися індивідуальним рушником та вдягти чисту білизну.