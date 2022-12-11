Корупційний скандал у Європарламенті. Кого з керівництва звинуватили у хабарництві

Ельза Мейшман

BBC News

36 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Чотирьом людям висунули звинувачення у рамках розслідування щодо ймовірного хабарництва в Європейському парламенті з боку держави Перської затоки. За повідомленнями, йдеться про Катар.

Серед заарештованих у справі - грецька євродепутатка і віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі.

Прокуратура підозрює, що держава Перської затоки намагалася вплинути на рішення парламенту за допомогою грошових пожертв або подарунків.

Місцеві ЗМІ повідомили, що у хабарництві звинувачують Катар. Уряд Катару ці звинувачення відкидає.

Спостерігачі та опозиційні депутати Європарламенту заявили, що це може бути один із найбільших корупційних скандалів, які коли-небудь бачив Європейський парламент.

Кайлі, одну з 14 обраних віцепрезидентів, відсторонили від роботи у парламентській групі соціалістів і демократів і виключили з грецької лівоцентристської партії Pasok.

Під час 16 обшуків у Брюсселі в п'ятницю бельгійська поліція вилучила готівку на суму близько 600 000 євро. Також з метою перевірки вилучили комп'ютери та мобільні телефони.

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Загалом для допиту затримали шістьох осіб, двох із них відпустили.

"Слідчий суддя Брюсселя, який веде розслідування, заарештував чотирьох осіб", - йдеться в заяві федеральної прокуратури Бельгії.

"Їм інкримінують участь у злочинній організації, відмиванні грошей та корупції. Двох осіб слідчий суддя звільнив", - додають у заяві.

За словами прокурора, слідчі підозрювали, що держава Перської затоки протягом кількох місяців впливала на економічні та політичні рішення парламенту, зокрема через помічників.

Місцеві ЗМІ назвали цією підозрюваною державою Катар.

"Ми не знаємо жодних деталей розслідування. Будь-які заяви про неправомірну поведінку з боку Держави Катар є серйозною дезінформацією", - сказав AFP представник уряду Катару.

Країна "діє у повній відповідності до міжнародних законів і правил", додав він.

Представник Європейського парламенту заявив Reuters, що парламент не коментуватиме поточне розслідування, але буде співпрацювати з місцевою владою, якщо це буде необхідно.

Обов'язки Кайлі як віцепрезидентки включали роботу з Близьким Сходом.

У минулому вона захищала Катар.

У промові минулого місяця про права людини під час Чемпіонату світу з футболу в Катарі вона назвала країну "лідером у сфері трудових прав" за скасування кафали, правової бази, яку використовують у кількох державах Перської затоки і яку правозахисні організації порівнюють із сучасним рабством.

"Чемпіонат світу в Катарі є фактичним доказом того, як спортивна дипломатія може досягти історичної трансформації країни за допомогою реформ, які надихнули арабський світ", - сказала вона.

Вона звинуватила деяких євродепутатів у залякуванні та дискримінації Катару й додала: "Вони звинувачують у корупції всіх, хто з ними розмовляє або взаємодіє".

Раніше Катар звинувачували в корупції, зокрема щодо його заявки на проведення чемпіонату світу з футболу 2022 року. Країна відкинула звинувачення та була виправдана ФІФА.