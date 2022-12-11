Капсула NASA "Оріон" успішно повернулася з польоту до Місяця

Джонатан Амос

Науковий кореспондент BBC

1 година тому

Автор фото, NASA/Reuters

Американське космічне агентство NASA успішно повернуло додому свій корабель нового покоління після майже 26-денної місії на орбіті Місяця.

Капсула "Оріон" сіла в Тихому океані після входження в атмосферу Землі та спуску, який уповільнили за допомогою парашутів.

Це був тестовий політ, тому цього разу на борту не було людей - але наступного разу це зміниться.

NASA планує відправити "Оріон" у кілька складніших місій.

Ймовірно, вони розпочнуться наприкінці 2024 року, а у 2025 чи 2026 роках NASA планує знову висадити людей на поверхню Місяця.

Востаннє це вдалося рівно 50 років тому екіпажу "Аполлона-17". Новий проєкт агентства називається "Артеміда" - так у грецькій міфології звали сестру Аполлона.

Автор фото, NASA

NASA називало недільне повернення "Оріона" на Землю своєю першочерговою метою.

Космічні кораблі повертаються з місячних відстаней на дуже високій швидкості - приблизно 40 000 км/год під час першого контакту з атмосферою.

Щоб корабель не розвалився на частини, коли він входить в атмосферу й температура досягає близько 3000C, потрібен міцний теплозахисний екран.

Автор фото, NASA

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Захисний шар у нижній частині "Оріона" - це нова розробка, і NASA мало переконатися в його ефективності, перш ніж ризикувати життям астронавтів під час майбутніх місій.

Вражаюче видовище 11 парашутів, які послідовно розкривалися над капсулою, стало наочним свідченням того, що теплозахисний екран виконав свою роботу.

Але остаточне судження мають винести інженери після того, як його оглянуть.

Після занурення капсули в океан неподалік від мексиканського острова Гвадалупе, на місце прибули спеціалісти, які мають зібрати дані для аналізу після польоту.

За поверненням "Оріона" спостерігав партнер NASA по місії - Європейське космічне агентство.

Воно забезпечило модульний відсік з двигуном, який забезпечував рух "Оріона" до, навколо та назад від Місяця.

Він не приземлився разом із капсулою. Його від'єднали приблизно за 20 хвилин до входу в атмосферу, після чого він знищився.

Європа продовжуватиме постачати додаткові сервісні модулі для майбутніх місій "Оріона", щоб забезпечити місця на борту своїм астронавтам поряд з їхніми американськими колегами.

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Для того, щоб успішно повернути людину на Місяць, ще багато потрібно зробити. Зокрема, NASA ще не має системи посадки. Її розробляє американський підприємець Ілон Маск.

Він будує гігантську ракету та транспортний засіб для екіпажу, який він називає Starship. Його перший політ над Землею відбудеться найближчими місяцями.

Ідея "Артеміди-3" полягає в тому, що "Оріон" зустрінеться з кораблем Starship біля Місяця, і той доставить астронавтів на поверхню.

Коли "Оріон" повертався в неділю з Місяця на Землю, два космічні кораблі прямували в протилежному напрямку.

Японська компанія iSpace випустила роботизований посадковий апарат Hakuto-R. Його повільний шлях до Місяця триватиме кілька місяців. Якщо він зможе безпечно приземлитися, він розгорне невеликий марсохід з Об'єднаних Арабських Еміратів під назвою Рашид і такого ж невеликого робота від Японського космічного агентства для дослідження властивостей місячного ґрунту.

На тій самій ракеті-носії був і вантаж від NASA. Космічний корабель розміром з портфель під назвою Lunar Flashlight облетить Місяць, використовуючи інфрачервоні лазери для пошуку покладів льоду.