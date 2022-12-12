Байден: США і далі будуть зміцнювати українську ППО

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Chris Kleponis/POOL/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Президент США Джо Байден поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським, щоб підкреслити постійну підтримку США оборони України. Про це йдеться на сайті Білого дому.

Байден заявив, що США надають пріоритет зміцненню протиповітряної оборони України. Він нагадав, що пакет допомоги у 275 мільйонів доларів, оголошений 9 грудня, включає додаткові боєприпаси та обладнання, зокрема, системи протидії для безпілотних літальних апаратів.

Автор фото, Небитов Підпис до фото, Збита ракета на Київщині

Ще 53 мільйонів доларів США виділяють для енергетичної інфраструктури України після атак Росії.

"Байден підтвердив зобов'язання США продовжувати надавати Україні безпекову, економічну та гуманітарну допомогу, притягнути Росію до відповідальності за її військові злочини та звірства", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Володимир Зеленський подякував Байдену за безпрецедентну оборонну та фінансову допомогу. Ці гроші не лише для оборони, а і для підтримки стабільності української економіки, заявив Зеленський.

Автор фото, president.gov.ua

Він розповів, що внаслідок російського ракетного терору знищено близько 50% української енергетичної інфраструктури.

Володимир Зеленський закликав Джо Байдена зробити все можливе, щоб допомогти захистити українських людей та критичну інфраструктуру, особливо взимку. Він наголосив на важливості формування ефективної протиповітряної оборони.

Нещодавно британське видання The Times з посиланням на джерела у міністерства оборони США повідомили, що Вашингтон дав мовчазну згоду на далекобійні удари Києва по цілях на території Росії. Це сталося після численних російських ракетних атак на критичну інфраструктуру України.

На минулому тижні система ППО України збила майже 90% російських ракет. Ці ракети збили Повітряні сили, ППО Сухопутних військ та розгорнуті мобільні вогневі групи Сил оборони.