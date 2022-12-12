Чотири митрополити УПЦ МП опинилися під санкціями

46 хвилин(и) тому

Автор фото, СБУ

Україна запровадила санкції проти семи ієрархів Української православної церкви (Московського патріархату).

Санкції запроваджено на п'ять років указом президента України Володимира Зеленського. Указ вводить в дію рішення РНБО про санкції.

У списку чотири митрополити: Запорізький та Мелітопольський Лука (Андрій Коваленко), Луганський та Алчевський Пантелеймон (Василь Поворознюк, він був у Кремлі на церемонії "прийняття" до РФ чотирьох українських областей), Бориспільський та Броварський Антоній (Іван Паканич, якого називають другою за впливовістю людиною УПЦ, він є керуючим справами УПЦ), Чернівецький та Буковинський Мелетій (Валентин Єгоренко).

Також у списку архієпископ Костянтинівський Паїсій Віктор Шинкарьов, настоятель Свято-Успенського кафедрального собору в Херсоні Олексій (Олександр Федоров) та настоятель Мелітопольського Свято-Савінського чоловічого монастиря Іоан (Олександр Прокопенко).

"Ми робимо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку вона могла б смикати українське суспільство", - прокоментував президент Володимир Зеленський рішення Ради нацбезпеки та оборони.

За що санкції?

У СБУ пояснили, за що клірики УПЦ (МП) потрапили під санкції.

Так, зазначили у спецслужбі, фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:

погодились на співпрацю з окупаційною владою;

просувають проросійські наративи;

виправдовують військову агресію Росії в Україні.

Крім того, усіх їх позбавлять державних нагород України.

На початку грудня Зеленський заявив про "духовну незалежність" України та пообіцяв заборонити діяльність релігійних організацій, пов'язаних із Москвою.

Серед обмежень, накладених санкціями, - блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України, обмеження торговельних операцій. Вони не зможуть купувати землю, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.

Нещодавно РНБО запровадила санкції щодо спонсора УПЦ МП Вадима Новинського, намісника Києво-Печерської лаври владики Павла та ще понад десяти людей.

В останні тижні СБУ регулярно проводить обшуки інституціях УПЦ (МП). Усього перевірили понад 350 церковних споруд і 850 людей.

22 листопада СБУ провела обшуки в Києво-Печерській лаврі у Києві.

На території храмів виявили людей без документів, громадян Росії, а також російську літературу і великі суми грошей в гривнях, доларах і рублях.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, 7 грудня СБУ прийшли з обшуками у храми в трьох областях

Нещодавно священника Української православної церкви (Московського патріархату), який "зливав" позиції українських військових в Сєвєродонецьку, засудили до 12 років ув'язнення.

Синод УПЦ, який збирався 23 листопада, став на захист деяких священнослужителів, яких, як йшлося у заяві синоду, звинувачують у колабораційній діяльності.

Синод також наголосив, що з першого дня вторгнення російських військ УПЦ засудила війну та виступає за збереження незалежності і територіальної цілісності України.

Митрополит Запорізький і Мелітопольський УПЦ МП Лука в інтерв'ю ВВС розповідав про розбіжності між УПЦ та РПЦ, прірву між українським та російським народами, про причини початку війни і способи її закінчення.

Автор фото, https://hramzp.ua/ Підпис до фото, Митрополита Луку вважають одним із найконсервативніших єпископів церкви, яка досі перебуває у духовному зв'язку з РПЦ. Тепер він під санкціями

УПЦ МП на шляху до заборони?

На обшуки в храмах УПЦ МП відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що держава робить кроки до "духовної незалежності" українців.

"Цими днями ми зробили частину кроків, щоб гарантувати духовну незалежність нашого народу. Бачу, що люди підтримують ці кроки, і дуже потужно підтримують. І це ще не все. Будуть іще кроки. Україна більше ніколи не буде зупинятись на пів шляху", - сказав він у відеозверненні 3 грудня.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Обшуки в лаврі

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Перед цим Рада нацбезпеки і оборони рекомендувала йому ввести санкції проти частини вищого духовенства УПЦ МП. Відповідний указ президента був опублікований 1 грудня.

Згідно з текстом документа, Кабінет міністрів має невідкладно підготувати законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні "афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій".

Також Державна служба України з етнополітики та свободи совісті має провести релігієзнавчу експертизу статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом.

Собор УПЦ 27 травня заявив, що начебто вирішив стати "незалежним" від Московського патріархату. Однак низка експертів і релігієзнавців ставлять під сумнів цю тезу.

УПЦ (Московського патріархату) - друга за чисельністю православна церква в Україні з мільйонами парафіян та десятками тисяч культових споруд.