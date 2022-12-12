Наступ росіян на Донбасі та малоймовірна атака з Білорусі - прогнози на фронті

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Генштаб ЗСУ

Росія ставить собі за мету просунутися вглиб Донецької області, але в неї навряд чи це вийде. Такий прогноз роблять у британській військовій розвідці.

Також малоймовірно, що Білорусь вторгнеться до України у найближчому майбутньому, прогнозують в американському Інституті вивчення війни.

Цілі

Британські розвідники вважають, що пріоритетним завданням Росії в Україні, ймовірно, як і раніше, залишається просування у Донецькій області. Проте, зазначають у розвідці, навряд чи вони зможуть цього досягти в найближчі місяці.

"Стратегія Росії найближчим часом навряд чи досягне цієї мети: вкрай малоймовірно, що російські військові зараз здатні створити ефективну ударну силу, здатну захопити ці райони", - йдеться у повідомленні.

На думку британської розвідки, російські сухопутні війська навряд чи досягнуть будь-яких успіхів в оперативному відношенні протягом кількох місяців.

Автор фото, Генштаб ЗСУ

8 грудня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков вкотре заявив, що метою "спеціальної військової операції" Росії в Україні начебто є "захист" мешканців Донбасу та південного сходу України.

"У рамках захисту цих людей утворилися ці нові території внаслідок референдумів", - говорив він.

Слова Пєскова свідчать, що поточні політичні цілі Росії у війні залишаються незмінними, вважає британська розвідка.

Автор фото, Левко Стек Підпис до фото, Фото з-під Бахмута у листопаді нагадували зображення фронту Першої світової війни. На цих фото Бахмут порівнюють з Верденом - однією з найбільших битв Першої світової війни у 1916 році

Найважчі бої зараз - біля міста Бахмут у Донецькій області. Саме тут зосереджені головні зусилля російської армії, яка вже багато місяців кидає величезні сили задля взяття міста.

Після того, як військам РФ вдалося взяти Сєвєродонецьк та Лисичанськ на початку літа, Бахмут став головним напрямком наступу російської армії при спробах просування на Слов'янськ та Краматорськ.

Білорусь не наважиться

Інститут вивчення війни у щоденному огляді докладно розбирає участь Білорусі у російському вторгненні в Україну.

Тиск Москви на Мінськ призвів до зворотного результату - і пряма участь білоруських військових у війні вкрай малоймовірна, вважають дослідники.

Російська влада проводить "інформаційні операції", що натякають на можливу пряму участь білоруських військ у вторгненні, причому іноді цим кампаніям підіграє і білоруський президент Олександр Лукашенко.

Метою таких "операцій" ISW називає прагнення змусити Україну тримати частину військ на білоруському напрямку та не дати їй посилити свої позиції в інших місцях.

Автор фото, Генштаб ЗСУ

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Водночас малоймовірно, що Білорусь вторгнеться в Україну в найближчому майбутньому, хоч би яким був хід цих "інформаційних операцій", упевнені експерти ISW.

Спроби змусити Мінськ вступити у війну ISW називає частиною зусиль зі зміцнення контролю над Білоруссю.

Росія, на думку експертів, прагне створити постійну військову базу у Білорусі та здійснювати прямий контроль над білоруськими збройними силами.

На початку грудня міністр оборони Росії Сергій Шойгу зустрічався з Лукашенком, ймовірно, не лише задля зміцнення двосторонніх зв'язків у сфері безпеки, а й посилення тиску на Білорусь, вважають у ISW.

У лютому Лукашенко запропонував білоруські території для підготовки вторгнення до України. Білорусь надає свій повітряний простір для запуску ракет, а також критично важливі шляхи сполучення.

Однак ця підтримка одночасно знижує здатність білоруських збройних сил проводити власні військові операції.

ISW посилаються на проєкт "Білоруський Гаюн", який стверджує, що Мінськ передав російським військовим близько 100 танків Т-72А - ймовірно, під виглядом відправки їх для модернізації до Росії.

Те ж джерело розповідало про передачу 60 БМП-2. Це може в довгостроковій перспективі обмежити можливості участі Мінська у вторгненні, йдеться у звіті.

Підтримка війни з боку Лукашенка та тиск Росії на Білорусь також, ймовірно, викликають тертя в білоруських збройних силах.

Білоруські військові, безумовно, знають про значні втрати, завдані російськими військами в Україні, і не хочуть зазнати втрат самі.

Цілком імовірно, що деякі воєначальники могли б висловити небажання чи навіть категоричну відмову, якби Лукашенко вирішив вторгнутися до України, вважають автори огляду.

У цій ситуації Лукашенко, на їхню думку, намагається протистояти тиску Росії, заявляючи, що НАТО готується напасти на Білорусь.

Білорусь навряд чи вторгнеться в Україну через внутрішню динаміку всередині країни, резюмує ISW.

Лукашенко усвідомлює, що вторгнення підірве його авторитет як лідера суверенної країни, оскільки очевидно, що зусилля Росії щодо забезпечення повного контролю над Білоруссю увінчалися успіхом.

Тим часом Генштаб у ранковому зведені звітує про те, що росіяни намагались проводити атаки на Донбасі - в районах Стельмахівки, Макіївки і Серебрянського лісництва Луганської області та Верхньокам'янського, Білогорівки, Соледара, Юр'ївки, Красногорівки, Мар'їнки, Новомихайлівки та Времівки Донецької області.

Армія РФ завдала два ракетних удари по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області, 11 авіаційних - вздовж лінії зіткнення.

60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню здійснили по цивільній інфраструктурі міста Херсон та позиціях українських військ.