ЧС-2022: Чому плакав Роналду і чи це кінець його кар'єри?

27 хвилин(и) тому

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Капітан та найкращий бомбардир збірної Португалії Кріштіану Роналду не зміг стримати сліз розчарування після програшу своєї команди від збірної Марокко у чвертьфіналі Чемпіонату світу з футболу-2022.

Схоже, що це був останній Мундіаль для 37-річного Кріштіану. Попри п'ять перемог в Лізі чемпіонів та виграш чемпіонату Європи у 2016 році Кріштіану ще не мав жодної медалі ЧС.

Після перемоги над збірною Португалії з рахунком 1-0 Марокко стала першою в історії африканською чи арабською командою, яка пройшла у півфінал чемпіонату світу.

Після матчу Кріштіану Роналду впав на коліна та заплакав.

"Виграти Кубок світу для Португалії було найбільшою та найамбітнішою мрією в моїй кар'єрі", - написав він у соцмережах.

"На жаль, вчора (у суботу) ця мрія перестала існувати".

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Вболівальники вже цікавилися, за який клуб він гратиме далі і, хоча португальська публіка все ще обожнює його, питання щодо його майбутнього з його країною обов'язково виникнуть.

Суперзірка на лаві запасних

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Роналду залишив "Манчестер Юнайтед" за спільною згодою перед Чемпіонатом світу-2022 після суперечливого інтерв'ю, у якому п'ятиразовий володар "Золотого м'яча" жорстко розкритикував клуб.

Він починав кожну з трьох групових ігор своєї країни в турнірі, перш ніж тренер Фернандо Сантос залишив його на лаві запасних у матчу проти Швейцарії.

Його молода заміна Гонсало Рамос забив хет-трик, і Роналду раптом став суперзіркою на заміні.

Португальське видання Record стверджує, що Роналду погрожував покинути турнір після того, як йому сказали, що він не буде починати матч проти Швейцарії, але Федерація футболу Португалії (FPF) і Сантос це заперечують.

Саме так Роналду використовували і в грі проти Марокко, хоча тут йому дали більшу частину другого тайму, щоби змінити ситуацію. Він вийшов на 51-й хвилині, коли його команда програвала з рахунком 1:0.

Сама його поява на полі означала, що йому вдалося досягти ще однієї віхи кар'єри - його 196-й матч за збірну зрівнявся з чоловічим рекордом кувейтського форварда Бадера Аль-Мутави.

Роналду вже був рекордсменом за кількістю забитих голів на міжнародному рівні - 118, але у нього ніколи не було шансів збільшити цю цифру у матчі проти блискуче організованого суперника.

Хоча Роналду був готовий і чекав правильного м'яча у штрафну, його так і не відбулося.

На 97-й хвилині матчу Роналду опустився на коліна і схопив голову руками, здавалося, що його час сплинув.

І лише після фінального свистка, коли Кріштіану потиснув руки кільком суперникам і дійшов аж до тунелю, перш ніж його емоції взяли верх. Але його сльози, коли він залишав цей турнір, найкраще запам'ятаються з цього Чемпіонату світу, а також його сварка з тренером.

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Пізніше Сантос, щоби пом'якшити розбіжності, сказав: "Не думаю, що те, що сталося з Кріштіану, з критикою, якось вплинуло на гру. Ми єдина команда".

"Якщо говорити про двох людей, які були найбільше засмучені грою, то це Роналду і я. Це частина роботи для тренера та гравця", - додав тренер збірної Португалії.

Сам Роналду згодом написав, що попри усе сказане і написане його "відданість Португалії не змінилася ні на мить".

Він додав, що ніколи б не повернувся спиною до своїх одноклубників і своєї країни.

"Наразі нічого додати. Дякую, Португаліє. Дякую, Катаре. Мрія була прекрасною, поки вона тривала... Тепер ми повинні дозволити часу бути хорошим порадником і дозволити кожному зробити власні висновки", - написав Кріштіану Роналду.

На лаві, але чи бажаний

Португалія повертається додому - після численних дискусій про те, чи є вони кращою командою без свого збляклого талісмана.

Незалежно від того, чи залишиться Сантос тренером збірної Португалії, чи піде з цієї посади, збірна навряд чи відмовиться від Роналду зараз.

Він все ще має багато заслуг у своїй країні після того, як надихнув перемогу на Євро-2016, перший тріумф Португалії на великому турнірі.

Кількість уболівальників Португалії, одягнених у футболки з написом "Роналду 7" біля стадіону "Аль-Тумама" у суботу, свідчить про те, що вони не забули його минулу славу, попри те, що сталося за останні пару тижнів.

Сестра Роналду, Катя Авейру, після поразки у грі з Марокко виступила зі зверненням до фанатів з емоційним повідомленням в Instagram. Вона пообіцяла показати своїм онукам справжній фільм про життя їхнього дядька.

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Поки невідомо, чим закінчиться цей фільм, але поява Кріштіану Роналду на шостому Чемпіонаті світу була б справжнім поворотом сюжету.

Прогнози на майбутнє

До наступного Мундіалю Роналду виповниться 41 рік, але, якщо він цього захоче, то напевно, на Євро-2024 є шанс відігратися.

Інше питання, хто на той час може бути його роботодавцем.

Кілька клубів зацікавлені в підписанні контракту з Кріштіану Роналду, коли відкриється трансферне вікно 1 січня, включно з саудівським клубом "Ан-Наср", який зробив йому колосальну пропозицію минулого тижня.

Близький Схід був далеко не найкращим місцем для пошуку роботи для Роналду в цьому турнірі, але цілком можливо, що це місце, де ми побачимо його в дії далі.