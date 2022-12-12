В Укренерго розповіли, чому зберігається складна ситуація зі світлом

37 хвилин(и) тому

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В українській енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності, про таку ситуацію станом повідомили в "Укренерго".

У компанії нагадали, що за минулий тиждень енергосистема зазнала три російські атаки. Йдеться про масовану ракетну атаку 5 грудня та дві локальні атаки артилерією та безпілотниками на півдні та сході країни у вихідні.

"Руйнування, яких завдав ворог енергосистемі, наразі не дозволяють повною мірою використовувати потужності теплових електростанцій, необхідний додатковий час для відновлення їх роботи", - повідомили в "Укренерго".

Залишається складною ситуація на Одещині, тут триває відновлення живлення споживачів.

Через складність пошкоджень роботи тривають довше, вони також ускладнюються поганою погодою, уточнили в "Укренерго".

Для балансу в енергосистемі до кожного обленерго доведено ліміти споживання. Щоби лімітів дотримувалися - діють обмеження споживання.

При перевищенні лімітів, застосовуються аварійні відключення, пояснили в "Укренерго".

Через російські ракетні атаки на енергоінфраструктуру є значний дефіцит електроенергії. Україні доводиться тестувати передачу електроенергії з Європи, зокрема 27 листопада протестували імпорт з Румунії.

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький прогнозує, що дефіцит електроенергії зберігатиметься під час всього осінньо-зимового періоду.