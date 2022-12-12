Порт Одеси відновив роботу після обстрілів

51 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Пожежа в Одесі після атаки Росії

Порт Одеси знову запрацював після атаки Росії іранськими безпілотниками по енергетичних об'єктах міста.

Одеський порт закрили після російських обстрілів, які залишили без світла 1,5 мільйона людей.

Електроенергію мала лише критична інфраструктура.

Президент Володимир Зеленський говорив, що відновлення електропостачання може тривати кілька днів.

Цього тижня в Україні очікується мінусова температура.

Одеса є одним із трьох портів, через який з України відправляють зерно згідно з так званою зерновою угодою. Підписати її допомогли Туреччина та ООН. Вона дозволяє безпечно відправляти українську агропродукцію на експорт у країни Африки та Близького Сходу.

Зернова угода допомогла знизити стрімке зростання цін на продукти харчування у світі.

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Попри те, що порт Одеси ненадовго закривали в неділю, міністр сільського господарства України заявив, що експорт зерна припинятися не буде.

Загалом Росія запустила на вихідних 15 безпілотників іранського виробництва по Одеській та Миколаївській областях. 10 безпілотників збили.

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"Ситуація в Одеській області дуже складна", - заявив президент Зеленський у своєму нічному зверненні.

"На жаль, влучання були критичними, тому потрібен не просто час, щоб відновити електрику... Потрібні не години, на жаль, а кілька днів. Ми будемо робити все, щоб пришвидшити відновлення", - запевнив глава держави.

Зеленський закликав людей допомогти своїм знайомим, сусідам та літнім людям в Одесі знайти "Пункти незламності", щоб зігрітися, зарядити техніку та скористатися зв'язком.

На фото у соціальних мережах, видно, як люди в Одесі стоять в чергах біля розеток, заряджаючи свої телефони. До "Пунктів незламності" прийшли тисячі людей.

Обстріли Росії по енергетичній інфраструктурі України посилилися в середині жовтня. Через це без світла, тепла і часто без води та зв'язку залишили мільйони людей майже в усіх регіонах країни.

Повне знеструмлення України наразі є реалістичним сценарієм, заявив у неділю німецькому телебаченню міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.