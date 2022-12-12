У кафе в Римі застрелили трьох жінок, одна з них – подруга прем'єрки Мелоні

1 година тому

Автор фото, GIORGIA MELONI/FACEBOOK Підпис до фото, Джорджа Мелоні (ліворуч) опублікувала свою фотографію з Ніколеттою Голісано

Троє жінок, зокрема і подруга прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні, загинули внаслідок стрілянини в кафе у римському районі Фідені. Ще чотири людини поранені.

На той момент у кафе на півночі столиці зібралися члени ради мешканців багатоквартирного будинку.

Мер Рима Роберто Гуалтьєрі назвав стрілянину "серйозним епізодом насильства", у зв'язку з яким міський уряд збереться на екстрену нараду.

Підозрюваний, якому 57 років, вже під вартою. За повідомленнями, він мав розбіжності з деякими членами правління ради будинку.

Як повідомляє газета La Repubblica, віцепрезидент комітету Лучана Чіорба в момент стрілянини була у кафе.

За її словами, стрілець увійшов до кафе і крикнув "Я вас усіх уб'ю!" і почав стріляти. Іншим відвідувачам вдалося обеззброїти та скрутити нападника, а потім приїхала поліція.

Чотири людини - попередньо, дві жінки та двоє чоловіків - отримали поранення, один у тяжкому стані.

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, Судово-медичні експерти оглянули місце стрілянини

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Прем'єрка Джорджа Мелоні сказала, що одна з убитих жінок - це її подруга Ніколетта Голісано. Інші загиблі - Елізабетта Сіленці та Сабіна Сперандіо.

У пості в фейсбуці Мелоні висловила співчуття родині Голісано і написала, що назавжди запам'ятає свою подругу "гарною та щасливою".

"Ніколетта була дбайливою матір'ю, щирою і стриманою подругою, жінкою сильною і тендітною водночас, - написала вона. - Але, перш за все, вона була професіоналом із почуттям обов'язку, що виходить за рамки звичайного... Ніколетта була моєю подругою".

"Ніхто не повинен так вмирати, - продовжила Мелоні. - Ніколетта була щасливою, на ній була червона сукня, яку вона купила для святкування свого 50-річчя кілька тижнів тому. Для мене вона завжди залишиться такою красивою".

Італійська прем'єрка також повідомила, що тир, з якого підозрюваний, ймовірно, вкрав пістолет, закритий і під слідством.

Поліція поки що не коментує мотиви підозрюваного. Його ім'я з'явилося в італійській пресі, але не офіційно.

Поки що думають, що мотив нападу не пов'язаний з політикою. За іншими повідомленнями, підозрюваний уже якийсь час конфліктував із радою мешканців.