Удар по російській базі й енергетичний дефіцит. Телевипуск новин
У випуску 12 грудня:
- Останні події на лінії фронту і прогнози західної військової розвідки аналізує експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.
- Дефіцит потужностей української енергосистеми і ситуацію в регіонах, де відновлюють живлення, аналізує експерт енергетичних ринків з Центру Разумкова Максим Білявський.
- Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Володимир Путін має понести відповідальність за розв'язану в Україні війну.
- Чи стане можливим трибунал за воєнні злочини російського керівництва - розмірковують колишній суддя МKС Говард Моррісон і експерт Центру громадянських свобод Михайло Савва.
- Арешт, або підвал. Що чекає на росіян, які відмовляються воювати, - репортаж московського кореспондента BBC Стіва Розенберга.
- Нові санкції ЄС проти Росії.
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