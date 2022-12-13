Помер композитор "Твін Пікс" Анджело Бадаламенті

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Американський композитор Анджело Бадаламенті, автор чарівної музики до таємничих фільмів Девіда Лінча, помер на 86-му році життя.

Бадаламенті написав музику до фільмів "Малхолланд-драйв", "Синій оксамит", "Твін Пікс", "Шосе в нікуди".

Про смерть творця культових саундтреків до не менш культових робіт Лінча повідомило видання Hollywood Reporter з посиланням на племінницю композитора.

Бадаламенті здебільшого писав музику для кіно, але в його біографії є і співпраця з відомими музикантами - Девідом Боуї, Маріанною Фейтфулл та Ніною Сімоне. Під музику Бадаламенті запалювали олімпійський факел на відкритті ігор у Барселоні 1992 року.

Творчість уродженця Брукліна Бадаламенті нерозривно пов'язана із фільмами Девіда Лінча.

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За музику до "Твін Пікс" композитор отримав "Греммі" у 1990 році. Він згадував потім, що написав її ще до того, як побачив перший відзнятий матеріал містичного серіалу про зникнення Лори Палмер.

Лінч виступав співавтором Бадаламенті не лише як режисер. Вони разом писали музику для фільмів і не тільки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Лінч, Круз и Бадаламенті у 1989 році

У процесі роботи над "Твін Пікс" Лінч та Бадаламенті поставили у Бруклінській академії музики музично-театральну виставу "Індустріальна симфонія номер 1: мрія розбитих сердець" з Ніколасом Кейджем та Лорою Дерн та піснями Бадаламенті у виконанні Джулії Круз.