Під Мелітополем підірвали міст. Чому він важливий

1 година тому

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Під Мелітополем у Запорізькій області стався вибух, пошкоджено опори автомобільного мосту. Це підтвердили напередодні ввечері і мер міста, і окупаційна російська влада.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив про пошкодження мосту, яким війська РФ перевозили військову техніку, що він "втомився".

"У Мелітополі "втомився" міст, який з'єднував місто із селом Костянтинівка. Це один зі стратегічно важливих мостів після "втоми" Кримського мосту. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Раніше він також заявив, що ввечері з Токмака, Михайлівки і передмістя Мелітополя було чутно вибухи.

Фото і відео моста, який частково обрушився, опублікував у понеділок ввечері місцевий колаборант, член окупаційної адміністрації підконтрольної Росії частини Запорізької області Володимир Рогов.

За його словами, українські диверсанти начебто заклали вибухівку під опору мосту.

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Що це за міст?

Траса, на якій стався вибух, з'єднує два важливих міста Запорізької області, які перебувають під контролем Росії - Мелітополь і Бердянськ, пояснює кореспондент BBC Ілля Абішев.

Вибух стався у відносно глибокому тилу російської армії. Мелітополь служить перевалочною базою постачання російських військ. Автоколони з Ростова-на-Дону йдуть через кордон і Маріуполь уздовж моря. З Мелітополя військові вантажі розвозяться на північний захід - до опорних пунктів на лівому березі Дніпра, зокрема на захоплену Запорізьку АЕС та на схід, по лінії Василівка - Пологи.

Теоретично постачати російські угруповання у Запоріжжі було б простіше через Токмак - вузлове місто на північ від Мелітополя. Але він розташований надто близько до лінії фронту, перебуває у зоні ураження українських ракет і небезпечний для завантаження великих партій боєприпасів та техніки.

Поки невідомо, наскільки серйозним є пошкодження мосту на в'їзді до Мелітополя. Втрата однієї траси не є трагічною для російських військ. Є об'їзні дороги. Але хоч їх і багато, вони не рівноцінні. І ЗСУ про це знають. Не встановлено також, хто міг підірвати міст.

Представник російської окупаційної адміністрації Запоріжжя Володимир Рогов заявив, що біля опори моста заклали вибухівку. Це означає, що у тилу російської армії успішно діє українська ДРГ. Або партизани.

На російському держТБ у понеділок обговорювали можливість ударів ЗСУ по російських тилах.

"Вони намагаються бити по наших базах, по скупченнях військ, матеріально-технічних баз у тилу. Наші підрахували: вже не на 70 кілометрів б'ють, а на 145", - заявив в ефірі телеканалу "Россия 1" депутат Держдуми, колишній російський воєначальник Андрій Гурулєв.

"Там зараз іде розрахунок, це попередній, зараз на межі ураження там 92 кілометри", - поправив його російський телеведучий Володимир Соловйов.