Сутички на кордоні між Індією і Китаєм. Чому в цьому регіоні неспокійно
Індія стверджує, що її військові зіткнулися з китайськими солдатами у спірній зоні вздовж кордону. Це перший такий інцидент за понад рік.
Напруга вздовж найдовшого спірного кордону у світі не послаблюється віддавна. Обидві сторони претендують на значні території там.
І обидві країни вели дипломатичну роботу, щоб знизити напруженість після того, як у 2020 році під час великих сутичок на кордоні загинули щонайменше 24 військових.
Але в понеділок індійська армія офіційно повідомила, що минулої п'ятниці знов було зіткнення в секторі Таванг у штаті Аруначал-Прадеш, на сході Індії.
Обидві сторони взяли участь у зіткненні, кілька солдатів отримали легкі поранення.
За даними агентства Reuters, принаймні шість індійських військовослужбовців мають поранення.
"Обидві сторони негайно вийшли з цього району", - повідомила індійська армія.
У повідомленні також йдеться про те, що командири обох сторін провели нараду одразу після цього, щоб "відновити мир і спокій".
Міністр оборони Індії Раджнат Сінгх, який звернувся до законодавців у парламенті у вівторок, сказав, що зіткнення почалося, коли китайські війська "вторглися на територію Індії" та "в односторонньому порядку спробували змінити статус-кво" вздовж спірного кордону поблизу району Янцзи.
Він сказав, що індійські солдати відповіли твердо і не дали китайській армії "переступити на нашу територію", змусивши їх повернутися на свої пости.
Міністерство закордонних справ Китаю не повідомило подробиць інциденту, але зазначило, що, за його інформацією, ситуація на кордоні з Індією "загалом стабільна".
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Кінець подкаст
Китай та Індія мають спірний кордон завдовжки 3 440 км, який називається лінією фактичного контролю (LAC). Кордон визначений погано. Через річки, озера та сніги в цьому районі лінія розмежування може зміщуватись, через що солдати стикаються, часом це призводить до конфронтації.
Напруженість іноді переростає в сутички. Однак обидві сторони намагалися зменшити напруженість після великої битви в червні 2020 року в долині Галван в регіоні Ладакх, де загинуло 20 індійських солдатів і щонайменше четверо китайських військових.
Той бій, який вівся за допомогою палиць, а не зброї, став першим смертельним зіткненням між двома сторонами в регіоні за 45 років.
Ще одне зіткнення сталося у січні 2021 року, в результаті було поранено військовослужбовців обох сторін. Це відбулося на кордоні між Китаєм та індійським штатом Сіккім, затиснутим між Бутаном і Непалом.
У вересні обидві країни погодилися відійти від спірної території вздовж віддаленого західного кордону Гімалаїв. Виведення військ почали обидві сторони.
Бої на кордоні Китаю та Індії. Щонайменше 20 людей загинули
"Вогнепальна зброя не застосовувалась. Це були жорстокі рукопашні бійки", - кажуть джерела агентства AFP в індійській армії.