Масована атака шахедів на Київ: у столиці вибухи і руйнування, збили вже 11 дронів

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, "Шахед" над Києвом у жовтні

Близько 6 ранку почалась масована атака на Київ іранських дронів-камікадзе "шахедів". Відомо про вибухи у столиці, працює система ППО. Повітряна тривога лунає вже понад півтори години у Київській та Житомирській областях.

"Вибухи в Шевченківському районі столиці. Служби слідують на місце. Детальніше - згодом", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За попередньою інформацією міської влади, уламок від дрону пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі, а в селі Вишневе, повідомляють в Офісі президента - приватний будинок.

Інформація щодо жертв уточнюється.

За даними Київської міської військової авдміністрації, в області та над столицею ППО збили вже 11 дронів-"шахедів".

"Ранок в столиці та Київській області почався атакою РФ дронами-шахедами. Більшість безпілотників збиті силами ППО в області", - згодом уточнив керівник Київщини Олексій Кулеба.

"Повітряна тривога триває. Небезпека залишається. Перебувайте в укриттях. Росія продовжує енерготерор країни. Але ми стаємо сильнішими щодня", - заявив Кулеба.

Автор фото, телеграм-канал Кирила Тимошенка Підпис до фото, Пошкоджений будинок у Вишневому

Керівник Житомирської ОВА Віталій Бунечко написав, що "можлива друга хвиля атаки безпілотників".

Про вибухи чи роботу ППО у Житомирській області не повідомлялося.

Росія у листопаді близько трьох тижнів не використовувала "шахедів". Проте у грудні відновила удари.

Кілька днів тому від влучання кількох дронів на Одещині місто та область на довго залишились без світла.

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