Пригоди після 70 років. Найстаршим плавцям, які перетнули Ла-Манш, не зарахували рекорд

49 хвилин(и) тому

Автор фото, Linda Ashmore Підпис до фото, Зліва направо - Роберт Ллойд-Еванс, Боб Холман, Лінда Ешмор, Боб Робертс, Кевін Мерфі та Парвіз Хабібі

Група спорстменів-аматорів планує подати до суду через відмову зарахувати їхній рекорд найстарших плавців, які переплили Ла-Манш.

Шість сімдесятилітніх плавців, чий спільний вік дорівнював 377 років, змогли успішно доплисти (пливли почергово змінюючи один одного) до пляжу Сангатт у Франції 12 вересня.

Але вони стверджують, що федерація плавання та пілотування каналу визнала заплив недійсним, посилаючись на незаконну зміну у правилах.

Член команди Лінда Ешмор з Дорсета сказала, що вона була "абсолютно розбита".

76-річний учасник запливу з Веймута каже, що федерація відхилила апеляції групи попри те, що плавці дотрималися "записаних правил".

BBC звернулась за коментарем до федерації плавання та пілотування каналу.

"Пральна машина"

Лінда Ешмор, яка регулярно займається тріатлоном і вже є рекордсменкою як найстарша жінка, яка переплила Ла-Манш, розповіла, що заплив був вкрай не простим.

"Це був жах. Ми вирушили близько півночі, море було як пральна машина, шторм 15 балів, дуже високі хвилі, але ми боролися, ми впоралися».

Вона пояснила, що інцидент, через який виникла суперечка, пов'язаний із заміною на маршруті у воді 80-річного Роберта Ллойда-Еванса з Пула на 70-річного професора Парвіза Хабібі з Лондона.

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"Роберт плив на відстані від човна, він не чув, як ми його кличемо, у нього була вода у вухах і окулярах".

"Парвіз мав приєднатися до запливу вчасно, але спостерігач не зміг привернути увагу іншого плавця і вирішив зачекати із заміною", - пояснила Ешмор.

У правилах не було чітко вказано, скільки часу плавець може залишатися у воді, додала вона.

Там сказано, що людина має пливти протягом 60 хвилин, але там не сказано, що вона повинна плисти 60 хвилин і не більше. А Роберт в силу обставин перевищив цей час на чотири хвилини.

"За правилами, плавець повинен вийти з води протягом п'яти хвилин (після перебування у воді 60 хвилин, він же вийшов через 64 хвилини запливу, - додала пані Ешмор. - Я думаю, вони помилились".

Команда зібрала 3000 фунтів стерлінгів для фонду хвороби Альцгеймера у Великій Британії. Тепер вони обмірковують свій наступний крок, можливо, також судовий позов.