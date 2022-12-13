Безпека АЕС, трансформатори і LED. У Парижі обговорили, як не дати Росії "занурити Україну у пітьму"

43 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Масовані російські обстріли показали, що для того, аби пережити зиму, Україні потрібні не лише енергоносії, але й сучасні протиповітряні та протиракетні системи, а також обладнання, щоб відремонтувати енергетичну інфраструктуру. Про це йшлося на ініційованій президентом Франції конференції з підтримки України.

Учасники конференції вже домовилися виділити Україні майже 1 млрд євро, щоб пережити зиму, із яких 450 млн піде на підтримку енергетики.

Як заявив український прем'єр Денис Шмигаль, "усі ми розуміємо, що Росія продовжить терористичні атаки й не відмовиться від намірів зруйнувати енергосистему".

Автор фото, AFP

Він також назвав наміри Росії "занурити Україну в пітьму" викликом для світу.

"Нам потрібна допомога цивілізованого світу. По-перше, сучасні протиракетні та протиповітряні комплекси, аби захистити наше небо. По-друге, допомога у проведенні швидкого відновлення та ремонтів критичної інфраструктури", - заявив голова уряду на конференції в Парижі.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що російськими ракетами уражені всі теплові електростанції. Через це в енергосистемі утворився значний дефіцит, який, очевидно, не вдасться подолати до кінця зими.

"Мета - не тільки оперативно використовувати обладнання для проведення поточних відновлювальних робіт, але і сформувати запас устаткування, яке допоможе швидше відремонтувати енергооб'єкти після наступних обстрілів", - заявив міністр.

Аварійна підтримка і спостерігачі

Автор фото, Денис Шмигаль/Telegram

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Володимир Зеленський, який також виступив на паризькій конференції у форматі відезвернення, заявив, що міжнародна допомога потрібна не лише для того, аби Україна вистояла взимку, але й "максимально наочно доведе будь-яким антидемократичним і антиєвропейським силам, і в першу чергу - Росії, що Європа навчилась не допускати катастрофи і захищати своїх людей".

За словами українського президента, у першу чергу Україні потрібне конкретне обладнання для ремонту енергетичних об'єктів, зруйнованих російськими обстрілами: трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки.

Зеленський також закликав західних партнерів - за аналогією із МАГАТЕ - направити спостережні місії "на обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури, які задіяні в енергозабезпеченні України і від яких прямо залежить стабільність усього нашого регіону".

Є й більш традиційне прохання - підтримка у закупівлі близько двох мільярдів кубометрів газу - він потрібен там і тоді, де бракує електрики.

З іншого боку, в умовах війни Україні доводиться перебудовувати енергетичну систему "з коліс" - звідси й прагнення отримати гроші для проєкту із закупівлі LED-ламп, які дозволять економити дефіцитний струм.

У відповідь на це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, яка також взяла участь у конференції, пообіцяла профінансувати закупівлю не менше 30 мільйонів таких ламп.

"Коли ми із партнерами забезпечимо 50 млн таких ламп, ми заощадимо 1 ГВт - річний обсяг електроенергії атомної електростанції! В темні часи ми підтримуємо наших українських друзів", - заявила голова Єврокомісії. За словами Урсули фон дер Ляйн, ЄС також вже домовилося про надання Україні близько 800 генераторів.

Крім того, за словами українського президента, цієї зими Україна не впорається без "аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми". Раніше влада заявляла, що завдяки приєднанню до європейської енергосистеми Україна зможе експортувати надлишок електроенергії до Європи і у такий спосіб допомогти позбавитися залежності від російських енергоносіїв.

Тоді розрахунок був на українські атомні електростанції, які виробляли надлишок електроенергії за значно нижчими, ніж у Європі, цінами.

Проте російські обстріли внесли корективи і у ці плани. Атомна енергетика стала другим найважливішим питанням порядку денного конференції у Парижі.

АЕС - постачальники енергії та проблем

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Голова МАГАТЕ Рефаель Гроссі заявив, що міжнародна агенція планує розмістити своїх спостерігачів на усіх українських АЕС. Експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС.

Крім того, як заявив прем'єр Шмигаль, на паризькій конференції багато обговорювали демілітаризацію Запорізької АЕС, що нині перебуває під контролем російських військових.

Господар саміту - французький президент Еммануель Макрон - заявив про обговорення умов виведення важкого озброєння із Запорізької АЕС.

"Нам вдалося захистити Чорнобиль, і наша мета - захистити Запоріжжя. Найближчі тижні будуть вирішальними", - цитує президента Франції Reuters.

8 грудня в "Енергоатомі" заявили, що російські війська завезли на територію Запорізької АЕС реактивні системи залпового вогню "Град" і готують чергові провокації.

Водночас у Кремлі заперечують, що Росія розмістила на ЗАЕС важке озброєння.

Росіяни взяли під контроль Запорізьку АЕС 4 березня. Після цього станція якийсь час виробляла електроенергію для потреб України, але після численних обстрілів усі блоки станції, що є найбільшою АЕС у Європі, були зупинені.