Як українська енергетика пережила удар Росії та коли її можуть відновити

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Під час останнього російського ракетного удару пошкоджені 9 об'єктів енергогенерації. Пошкоджено також місця розподілу і передачі електроенергії. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Є пошкодження 9 об'єктів генерації, також пошкоджено підстанції, які передають електроенергію, що спричинило обмеження виробництва по об'єктах, перш за все, атомної генерації", - заявив міністр, додавши, що триває фіксація пошкоджень.

Він уточнив, що росіяни спеціально обирали свої цілі у ланцюжку від виробництва до постачання енергії споживачам.

За словами урядовця, атака унеможливила постачання електроенергії 50% споживачів України.

"Відбуваються екстрені аварійні відключення електроенергії. Я сподіваюсь, що найближчим часом зможемо максимально, наскільки можливо, стабілізувати ситуацію, - заявив Галущенко. - Вже зараз відбувається навантаження атомної генерації, ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання".

Крім того, міністр енергетики повідомив, що ракетний удар вплинув також на Молдову. З цього приводу він вже мав телефонну розмову з міністром енергетики Молдови.

Дев'ятий вал

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В "Укренерго" також підкреслюють цілеспрямованість ракетного нападу 16 грудня, який став вже дев'ятим масованим ударом по енергетиці.

"Основною ціллю знов стали магістральні мережі та об'єкти генерації. В результаті обстрілів в системі суттєво збільшився дефіцит електроенергії, який і до цього був значним", - повідомили в "Укренерго", визнавши, що "на жаль, є влучання".

Ані міністр енергетики, ані "Укренерго" поки що не розголошують конкретні об'єкти, по яких влучили російські ракети, але зазначають, що найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони.

Водночас, як наголошують в "Укренерго", попри все, ситуація є контрольованою, і енергетикам вдається підтримувати в системі стабільну частоту у 50 Гц, що дозволяє працювати синхронно з європейською континентальною мережею.

Оператор системи підкреслює, що режим надзвичайної ситуації введено тільки для учасників ринку електроенергії, він стосується виключно ринкових операцій.

"По всій території України діє режим аварійних відключень. Зважаючи на те, що це вже 9 хвиля ракетних ударів по енергетичних об'єктах, відновлення електропостачання може зайняти більше часу, ніж раніше", - повідомляють в "Укренерго" і зазначають, що пріоритетно електроенергію подаватимуть на об'єкти критичної інфраструктури: лікарні, водоканали, теплопостачання, очисні споруди.

У найбільшому приватному енергетичному холдингу ДТЕК, що входить до контрольованої Рінатом Ахметовим групи СКМ, повідомили про відключення одного зі своїх підприємств від енергосистеми.

"Пошкоджено підприємство ДТЕК Енерго, яке вже неодноразово обстрілювалося росіянами. Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання. Через це підприємство відключено від енергосистеми", - повідомили в ДТЕК.

Удар по столиці

Автор фото, AFP

У Києві, на який спрямували 40 із 76 російських ракет, удари прийшлися по енергетичних об'єктах у Дніпровському, Деснянському та Голосіївському районах.

У зв'язку з пошкодженнями інфраструктури в усіх районах столиці є перебої не лише зі світлом, але й з водопостачанням, а метро працює лише як укриття.

Мер Віталій Кличко розповів, що у разі тривалої відсутності електрики столичне метро повністю перейде на роботу в режимі укриття, а з громадського транспорту працюватимуть автобуси (на дизелі) та міська електричка (на дизельній тязі).

Діпропетровщина і Харків - масштабні руйнування інфраструктури

Удари 16 грудня додали нових проблем і у великих промислових регіонах - Дніпропетровщині та у Харкові.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, "ранкові удари росіян додали нових проблем нашій енергосистемi".

За його словами, енергетики роблять усе можливе, щоб її стабілізувати, проте ремонти триватимуть довше, ніж зазвичай, - "надто багато пошкоджень", хоча ППО збила над областю 10 російських ракет.

"Область була повністю знеструмлена. На зараз відновленої потужності в мережі вистачає для мiнiмального заживлення критичної інфраструктури", - повідомив Валентин Резніченко.

Водночас мер Харкова Ігор Терехов повідомив про "колосальні інфраструктурні руйнування".

"Є колосальні інфраструктурні руйнування, це насамперед - енергетична система. Наші комунальні служби разом з енергетиками вже почали усувати те, що накоїв ворог", - повідомив харківський мер, закликавши жителів міста терпляче поставитися до відсутності світла, опалення та води, запропонувавши скористатися притулком у "пунктах незламності", де доступні гаряче харчування та підзарядка для мобільних телефонів.