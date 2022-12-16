Блекаут в Україні: скільки компаній закрились без світла і як бізнес дістає електрику

56 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Наразі масовані ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі змусили припинити роботу лише 1% підприємств, і лише 8% компаній припускають вихід з українського ринку "за найгіршого сценарію".

Такими є результати опитування топменеджерів провідних компаній, що входять до Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА).

Опитування не є репрезентативним для усього малого чи середнього бізнесу, а стосується переважно компаній з іноземним капіталом.

Членами ЕВА є понад 1000 компаній, а асоціація - одним із найбільших об'єднань компаній - переважно великих з іноземними інвестиціями, які працюють на українському ринку.

Водночас більшість компаній - 72% - стверджують, що тривалий блекаут не зможе змусити їх вийти з українського ринку. Ще 20% вагаються із відповіддю.

Ракетні удари ніяк не вплинули на роботу 18% компаній.

Водночас переважна більшість компаній були змушені змінити графіки роботи.

За даними EBA, "нестабільність електропостачання протягом останніх двох місяців змусила

66% компаній змінити графік роботи,

40% - зменшити обсяги виробництва чи надання послуг,

12% - закрити частину офісів/відділень/торгових точок.

по 9% призупинили роботу або законсервували частину приміщень.

"Тільки 1% повністю зупинили роботу, а на 18% наших компаній відключення електроенергії взагалі або майже не вплинули", - підрахували у EBA.

Автор фото, EBA

У ЕВА також розповіли, як бізнес долає перебої з електрикою:

86% бізнесів встановлюють генератори або інші ДБЖ,

65% використовують альтернативні джерела зв'язку та інтернету,

25% переносять дані у хмару,

22% проводять заходи з кібербезпеки.

За даними ЕВА, тільки 10% компаній через перебої з електроенергією змушені проводити релокацію бізнесу або персоналу.

Звісно, такі заходи обходяться бізнесу "в копієчку" - витрати на переобладнання для роботи в умовах блекауту складають від 50 до 200 тисяч доларів.

40% опитаних компаній повідомили, що їхні витрати на забезпечення автономності вже склали до 50 тис. доларів,

22% повідомляють про витрати в діапазоні 50-100 тис. доларів,

24% - про витрати 100-200 тис. доларів,

14% витратили вже більше 200 тис. доларів.

"Компаніям доводиться витрачати суттєві кошти, щоб адаптуватися та мати змогу працювати навіть під час тривалих відключень. Однак ми бачимо, що навіть в умовах постійного енергетичного терору практично ніхто не зупиняє роботу повністю", - заявила виконавча директорка ЕВА Анна Дерев'янко.

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За даними міністерства енергетики, російська ракетна атака 16 грудня призвела до пошкодження 9 об'єктів генерації, також пошкоджено підстанції, які передають електроенергію.

Через цю атаку - дев'ятий масований напад на енергетичну інфраструктуру - половина України опинилася без світла.