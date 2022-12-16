Як відновлюють світло і тепло в Києві, Харкові й інших містах

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Світло в столиці нині здебільшого від автомобільних фар

Після чергової масованої російської ракетної атаки, коли було знеструмлено до половини споживачів в Україні, оператор української системи електропостачання "Укренерго" був вимушений заявити про надзвичайну ситуацію для учасників ринку. Під вечір, коли енергетики почали відновлювати подачу електрики, цей режим було скасовано.

Місцеві органи влади та військові адміністрації найбільш постраждалих регіонів - північ та центр - стали повідомляти, що постачання електрики для критичних потреб відновлять ще сьогодні або до суботнього ранку.

Київ та Київська область

За повідомленням Київської міської держадміністрації, на вечір 16 грудня лише третина жителів столиці мають тепло- та водопостачання.

"Міські служби працюють над тим, щоб до ранку повернути всім киянам тепло та воду", - йдеться у повідомленні КМДА.

Електрики немає у 40% домівок киян.

"По кількох об'єктах критичної інфраструктури столиці були сьогодні ураження. Так, є дефіцит постачання електроенергії. Є пошкодження електромереж, - заявив під час телемарафону столичний мер Віталій Кличко. - Міські служби працюють, щоб до ранку повернути тепло і воду всім мешканцям столиці. Енергетики працюють, аби стабілізувати систему енергопостачання".

Через пошкодження електромережі до кінця дня у київському метро не ходитимуть потяги, а станції метро працюватимуть як укриття.

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"Ми розуміємо, що для нас головне зараз - відновити роботу метрополітену, бо це основна артерія міста для пасажирів громадського транспорту. І ми працюємо над цим. Наразі ж просимо киян скористатися наземним громадським транспортом", - заявив мер Києва, нагадавши, що в столиці курсують автобуси за постійним графіком, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним.

У суботу в Києві мають запустити додаткові автобуси на заміну трамвайним маршрутам, а також частково дублюватимуть маршрути метро.

Віталій Кличко також розповів, як житиме і працюватиме столиця у випадку тривалої відсутності електрики.

Зокрема, за словами Віталія Кличка, у разі повної відсутності електропостачання на всіх маршрутах наземного транспорту будуть працювати автобуси, які будуть перевозити пасажирів безкоштовно.

"Усі автобусні парки забезпечені необхідним запасом пального та мають автономні джерела енергії", - запевняють у КМДА. Крім того, на територіях автобусних парків облаштовані пункти обігріву для водіїв.

Працюватиме також і міська електричка, - для цього залізничники підготувалися до її руху з локомотивом на дизельній тязі. Інтервал між поїздами буде орієнтовно 30 хвилин.

Проте потяги метро не ходитимуть, а підземні станції працюватимуть як пункти тимчасового перебування та укриття під час повітряної тривоги. Наземні станції будуть зачинені.

На підземних станціях будуть доступні: інтернет-зв'язок, електроенергія для підзарядки гаджетів, питна вода й санітарні вузли. Вхід буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу.

У столиці також працюватимуть і пункти обігріву.

Мобільний зв'язок, у разі відсутності електропостачання, працюватиме в обмеженому режимі: тільки голосовий зв'язок. У метрополітені працюватиме мобільний інтернет (LTE, 3G), на частині станцій - також WI-FI. Працюватиме інтернет і в оптоволоконній мережі.

У разі перебоїв із водопостачанням воду можна набрати в бюветних комплексах, які під'єднані до генераторів. Набрати води можна буде і у пунктах обігріву, куди доставлятимуть цистерни з водою.

У КМДА також нагадують, що і без електропостачання у Києві продовжуватимуть працювати окремі торгівельні мережі, ТРЦ та ринки, а також сільськогосподарські ярмарки.

"У них можна буде придбати: продукти харчування, воду, побутові та промислові товари. Окрім того, працюватимуть заклади побутового обслуговування, заклади харчування, СТО і автотоварів , приватні медичні заклади", - повідомляють в КМДА.

Там також радять заздалегідь завантажити дані про аптеки та банки, які працюватимуть навіть за відсутності електрики.

Водночас у Київській області також тривають роботи з відновлення електропостачання і вже до півночі струм подадуть до Броварів та Борисполя. Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, "ситуація поступово вирівнюється".

"Енергетики працюють, щоб вийти у планові відключення та до опівночі заживити Бровари та Бориспіль. У Білій Церкві ситуація складніша, але маємо чіткий план відновлення. Прошу набратися терпіння та з розумінням поставитися до обставин", - повідомив голова Київської ОВА, додавши, що уся критична інфраструктура області працює.

Харків та Харківщина

Автор фото, AFP Підпис до фото, Без електрики автобуси на дизелі стали головним міським транспортом

Після того, як мер Харкова Ігор Терехов повідомив про "колосальні інфраструктурні руйнування", у місті поступово відновлюють подачу електрики у житлові райони.

"Ми вже розпочинаємо зараз заживлення поступове і далі будемо дивитися, на що нам вистачить напруги у загальнодержавній мережі. І після того будемо ухвалювати рішення щодо поступового підключення житлового масиву. Я дуже сподіваюся, що до кінця дня ми вже будемо мати світло частково у житловому фонді", - повідомив під час телемарафону голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, додавши, що він сподівається, що терміни відновлення енергопостачання - це "не тиждень, і не два дні, і не день".

"Ми маємо розуміти, яку генерацію електроенергії ми будемо отримувати на область, тому що попередніми обстрілами наші власні генеруючі потужності були досить сильно пошкоджені, ми ще не повністю відновилися, тому ми залежимо від інших областей", - пояснив голова Харківської ОВА, додавши що після попередніх обстрілів Харківщина отримувала електрику із Сумської, Полтавської, Дніпропетровської та інших областей.

У Дніпропетровській області тим часом повідомляють, що відновлення енергопостачання цього разу буде трохи повільнішим, хоча енергетики докладають максимальних зусиль. Як пояснив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко, енергетична інфраструктура зазнала надто сильних пошкоджень.

"Аварійно-відновлювальні роботи можуть зайняти бiльше часу, нiж ранiше. Надто багато пошкоджень. Область була повністю знеструмлена. На зараз вiдновленої потужності в мережi вистачає для мiнiмального заживлення критичної інфраструктури", - пояснив Валентин Резніченко, додавши, що першочергово енергетики пiдключають лiкарнi, каналізаційно-насосні станції, водогони, котельні, а вже потім - житлові будинки.

"Робити прогнози поки зарано. Дякую усім службам, які працюють без упину, щоб повернути області світло, воду та тепло", - написав голова Дніпропетровської ОВА у Телеграм.

Приблизно такими ж темпами іде відновлення енергопостачання і на Кіровоградщині. Голова місцевої ОВА Андрій Райков повідомив, що станом на вечір 16 грудня "понад 30% споживачів області вже з електрикою".

"В першу чергу заживлюються об'єкти критичної інфраструктури, лікувальні заклади. Потім - житловий фонд. Частина територій вже зі світлом. Набираймось терпіння", - написав голова Кіровоградської ОВА у телеграм.