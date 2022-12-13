Вибух у Мелітополі та коли українці відзначатимуть Різдво? Теленовини ВВС

У випуску 13 грудня:

  • Під Мелітополем у Запорізькій області стався вибух, пошкоджено опори автомобільного мосту.
  • Які потенційні наслідки може мати цей вибух. Спілкуємось з експертом Олександром Мусієнком.
  • Конференція "Солідарність з українським народом" у Парижі. Яка мета конференції? Говоримо з журналісткою Марією Єщенко.
  • Голова МОЗ України Віктор Ляшко про можливу гуманітарну кризу.
  • Президент міжнародного комітету Червоного Хреста про свій візит в Україну.
  • Коли українці відзначатимуть Різдво? Дискутуємо з кореспонденткою ВВС Ілоною Громлюк.
  • Де і як живе "король" Німеччини? Сюжет з самопроголошеного "королівства".

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