Вибух у Мелітополі та коли українці відзначатимуть Різдво? Теленовини ВВС

27 хвилин(и) тому

У випуску 13 грудня:

Під Мелітополем у Запорізькій області стався вибух, пошкоджено опори автомобільного мосту.

Які потенційні наслідки може мати цей вибух. Спілкуємось з експертом Олександром Мусієнком.

Конференція "Солідарність з українським народом" у Парижі. Яка мета конференції? Говоримо з журналісткою Марією Єщенко.

Голова МОЗ України Віктор Ляшко про можливу гуманітарну кризу.

Президент міжнародного комітету Червоного Хреста про свій візит в Україну.

Коли українці відзначатимуть Різдво? Дискутуємо з кореспонденткою ВВС Ілоною Громлюк.

Де і як живе "король" Німеччини? Сюжет з самопроголошеного "королівства".

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