Наслідки атаки на Київ: ППО збила 13 із 13 шахедів. Але уламки пошкодили будинки
Президент Володимир Зеленський заявив, що система ППО збила всі 13 з 13 дронів-безпілотників іранського походження, які вранці летіли на Київ.
"Цей ранок терористи почали з 13 "шахедів". Попередньо всі 13 збито нашими українськими ППО. Молодці, пишаюсь", - сказав він у своєму відеозверненні.
Масована атака на Київ "шахедів" почалася близько 6 ранку. Повітряні сили повідомили, що збили 13 "шахедів", однак повітряна тривога ще лунала.
У ЗСУ кажуть, що безпілотники запускали з боку східного узбережжя Азовського моря.
За інформацією міської влади, уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі, а в селі Вишневе, повідомляють в офісі президента - приватний будинок.
"Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень. Люди не постраждали", - сказав керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
Росія у листопаді близько трьох тижнів не запускала "шахеди". Проте у грудні відновила удари.
Кілька днів тому від влучання кількох дронів Одещина на довго залишились без світла.
Росія атакувала Київ десятками "шахедів". Скільки збили і що відомо про жертви та руйнування
Близько 6 ранку почалась масована атака на Київ іранських дронів-камікадзе "шахедів". Відомо про вибухи у столиці, працює система ППО. Повітряна тривога лунала з 6 до 9 години ранку.