Наслідки атаки на Київ: ППО збила 13 із 13 шахедів. Але уламки пошкодили будинки

51 хвилин(и) тому

Автор фото, скрін з відео Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що система ППО збила всі 13 з 13 дронів-безпілотників іранського походження, які вранці летіли на Київ.

"Цей ранок терористи почали з 13 "шахедів". Попередньо всі 13 збито нашими українськими ППО. Молодці, пишаюсь", - сказав він у своєму відеозверненні.

Масована атака на Київ "шахедів" почалася близько 6 ранку. Повітряні сили повідомили, що збили 13 "шахедів", однак повітряна тривога ще лунала.

У ЗСУ кажуть, що безпілотники запускали з боку східного узбережжя Азовського моря.

За інформацією міської влади, уламок від дрона пошкодив дві адмінбудівлі в Шевченківському районі, а в селі Вишневе, повідомляють в офісі президента - приватний будинок.

Автор фото, телеграм-канал Кирила Тимошенка Підпис до фото, Пошкоджений будинок у Вишневому

"Київ зазнав дві хвилі атаки ворожих дронів. Завдяки ефективній роботі підрозділів ППО та РЕБ знищено 13 ворожих дронів. Уламки від збитих БПЛА влучили в одну адмінбудівлю та ще 4 житлові будівлі зазнали незначних ушкоджень. Люди не постраждали", - сказав керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Росія у листопаді близько трьох тижнів не запускала "шахеди". Проте у грудні відновила удари.

Кілька днів тому від влучання кількох дронів Одещина на довго залишились без світла.