Наймасовіший обшук СБУ в УПЦ (МП). Що відомо і до кого прийшли

1 година тому

Автор фото, C<E

СБУ обшукує храми та монастирі УПЦ (Московського патріархату) відразу в дев'яти областях - Закарпатській, Чернівецькій, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Сумській, Львівській, Житомирській та Херсонській.

Це наймасовішій обшук з часу, коли восени СБУ почала активно шукати ознаки проросійської діяльності в УПЦ. Також проти представників УПЦ запроваджують санкції.

В УПЦ неодноразово називали такі обшуки та санкції незаконними та такими, що переслідують церкву через політичні мотиви.

Правоохоронці кажуть, що спільно з нацгвардією та поліцією проводять "контррозвідувальні заходи" у таких місцях:

Кафедральний Свято-Воздвиженський собор (м. Ужгород). Настоятеля вже засуджували за сепаратизм в 2012 році;

Свято-Покровська церква (м. Ужгород);

Свято-Іоанно-Богословський Хрещатицький чоловічий монастир (Чернівецький район);

Свято-Успенський чоловічий монастир (Чернівецький район);

Свято-Успенський чоловічий монастир (Рівненський район);

Жіночий монастир на честь Іверської ікони Божої Матері урочища «Юзефін» (Сарненський район);

Святогірський Успенський Зимненський ставропігійний жіночий монастир (с. Зимне, Володимирський район);

Чоловічий монастир Святих рівноапостольних Костянтина і Єлени (с. Костянтинівка Миколаївського району);

Свято-Духівський кафедральний Собор (м. Ромни);

Архидияконо-Стефанівську церкву (м. Ромни);

Свято-Троїцький храм (м. Львів);

Храм преподобного Амфілохія Почаївського (м. Мостиська);

Церкву Покрови Пресвятої Богородиці (м. Борислав);

Кафедральний собор Різдва Христового (м. Коростень);

Свято-Преображенський кафедральний собор (м. Овруч);

Овруцько-Коростенську єпархію (м. Овруч);

Свято-Василівський собор (м.Овруч);

Свято-Василівський жіночий монастир (м. Овруч);

Церква Ікони Казанської (смт. Чорнобаївка, Херсонщина).

СБУ приходить у різні єпархії УПЦ (МП) вже більше двох місяців. Ці обшуки, як пояснюють правоохоронці, проводять для "унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів".

Правоохоронці кажуть, що шукають у церквах, монастирях і соборах заборонені предмети (зазвичай це російська література та російські настанови), іноземних громадян, які переховуються, зброю, диверсантів, а також допитують священнослужителів.

Автор фото, СБУ

Президент Володимир Зеленський доручив розібратись, наскільки УПЦ досі пов'язана з Російською православною церквою, спеціальним законом заборонити діяльність в Україні афільованих з Москвою церков, а також перевірити підстави користування церквами (а такою фактично є тільки УПЦ - Ред.) будівель Києво-Печерської лаври.

Після цього держава запровадила санкції проти низки високопоставлених ієрархів УПЦ та її спонсора Вадима Новинського.

"Ми робимо все для того, щоб держава-агресор не мала жодної ниточки, за яку вона могла б смикати українське суспільство", - прокоментував Зеленський це рішення РНБО.

Найгучніші обшуки

За результатами обшуків, СБУ почала повідомляти про ознаки проросійської діяльності у єпископів, а кільком з них повідомили про підозру у кримінальних справах.

Автор фото, СБУ

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СБУ провели перевірку в Кирило-Мефодіївському жіночому монастирі Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Повідомляється, що там допитали 20 людей, у тому числі на поліграфі.

У СБУ заявляють, що знайшли в монастирі багато агітаційно-пропагандистських матеріалів, російську літературу, книжки з образливими вигадками про інші національності та релігії.

"У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність, наголошується, що Росію, Україну та Білорусь "нельзя разделить", - розповідають правоохоронці.

Попри заборону керівника єпархії згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кирила, який підтримує війну Росію проти України, у монастирі розробили "пам'ятку" з аргументами, чому від цієї згадки насправді не можна відмовлятися. У разі непокори, розповідають в СБУ, залякували "відстороненням від усякого священства".

Також під час обшуків правоохоронці знайшли тексти проросійських пісень, де прославляли "русскую землю" і закликали до "пробудження матушки-Русі".

22 листопада також були обшуки в Києво-Печерській лаврі у Києві та семінарію в Почаївській лаврі. Проте, мабуть, найрезонансніший обшук відбувся у Чернівцях, у рідній єпархії предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрія.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Під час обшуків на Закарпатті у монастирі УПЦ знайшли пояснення, чому і далі можна поминати патріарха Кирила

СБУ повідомила, що знайшла там докази наявності російського паспорта в місцевого митрополита Мелетія (сам ієрарх заперечує наявність у нього російського громадянства), а преса за підсумками смакувала інтимний скандал.

Низка ЗМІ з посиланням на джерела у спецслужбі розмістила знімки частково оголеного секретаря єпархії архімандрита Никити та 17-літнього хлопця, який нібито, знову ж таки, за словами джерел у службі, раннім ранком перебував у одному приміщенні з архімандритом. Офіційно СБУ з цього приводу нічого не заявляла.

Фігурант скандалу, архімандрит Никита, якого напередодні призначили очолити Івано-Франківську єпархію, заперечив будь-які інтимні речі: за його словами, спецслужбісти увірвалися до приміщення, роздягнули всіх присутніх і сфотографували з незрозумілою метою.

Никиту вже висвятили у єпископа Івано-Франківського.

УПЦ та ПЦУ

Собор УПЦ 27 травня заявив, що начебто вирішив стати "незалежним" від Московського патріархату. Однак низка експертів і релігієзнавців ставлять під сумнів цю тезу.

УПЦ (Московського патріархату) - перша за кількістю храмів православна церква в Україні з мільйонами парафіян та близько десяти тисяч культових споруд.

Автокефальна Православна церква України має понад 7 тисяч храмів. Проте опитування показують, що більшість православних українців асоціюють себе саме з ПЦУ, а не УПЦ.

Згідно з опитуванням КМІС влітку 2022 року, 54% серед усіх респондентів зараховують себе саме до Православної церкви України. 4% ідентифікують себе з УПЦ Московського патріархату. Також ще 14% вважають себе просто православними, без конкретизації.

Атеїстами себе називають 10%, а греко-католиками 8%.