Київського наркодилера засудили до п'яти років. Його дружина-співачка раніше збирала йому на заставу

58 хвилин(и) тому

Автор фото, скрін з інстаграма voronova.official

До п'яти років тюрми засудили 48-річного бізнесмена, власника барбер-шопів Юрія Чернецького, який збував кокаїн у нічних клубах столиці, повідомляє Київська міська прокуратура.

Поліція офіційно не називала прізвища засудженого, але низка ЗМІ підтверджують, що йдеться саме про Чернецького.

Крім того, правоохоронці опублікували "заблюрені" фото наркодилера, який має яскраву зовнішність та багато тату, що нагадує Чернецького. Він - чоловік співачки Інни Воронової, яка останнім часом активно розповідала у мережі про затримання свого коханого.

"Допоможіть врятувати мою любов", - звернулася у серпні до підписників Воронова та оголосила збір грошей на заставу в 4 мільйони гривень, щоб її "чоловік Юра" покинув СІЗО.

Затримували не раз

Поліція затримувала чоловіка не раз. У 2020 році його затримали разом із іншими спільниками, але врешті відпустили під заставу.

"Зловмисники збували кокаїн у елітних нічних закладах столиці та на закритих вечірках виключно за готівку та постійним клієнтам. За приблизними оцінками, дохід від наркобізнесу складав у середньому 50 тисяч доларів США щомісяця", - повідомляли правоохоронці в той час.

Автор фото, Київська міська прокуратура Підпис до фото, У 2020 році поліція також не називала імені затриманого. Проте на фото людина, схожа саме на Чернецького, і його ім'я також називали ЗМІ

У серпні 2022 року Чернецького знову зупинили з наркотиками в центрі Києва, повідомляла поліція. Судячи з їхніх повідомлень, чоловіка затримали на гарячому. Поліцейські під прикриттям вдали, що хочуть купити в нього наркотики.

"При собі він мав 23 згортки із розфасованим кокаїном та вже виручені гроші за частину проданого "товару", - розповідали у поліції, показуючи обшуки на відео.

Ці 23 пакетики коштують приблизно 5 тисяч доларів на "чорному ринку", пояснювали в поліції. Вдома у чоловіка виявили набої, пакетики для фасування кокаїну та ваги.

Воронова у своїх сторіз казала, що якщо 4 тисячі підписників із її 110-тисячної аудиторії скинуть їй по тисячі гривень, то вона зможе назбирати суму на заставу.

Автор фото, СБУ Підпис до фото, Фото затримання бізнесмена у серпні

За таку допомогу вона обіцяла підписникам безплатний концерт - у тому числі за участі чоловіка, який іноді виступив дуетом зі своєю дружиною.

Невідомо, чи вдалося співачці назбирати відповідну суму.

"Чудова людина, яка трохи збилася зі шляху"

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У Чернецького четверо дітей, троє з яких - від попереднього шлюбу з журналісткою Поліною Ненею.У 2019 році вона повідомила у соцмережах, що її колишній чоловік Юрій Чернецький забрав їхню трирічну доньку. Жінка організувала рух #жінкиUA і привернула увагу до проблеми домашнього насильства. Через 99 днів їй вдалося повернути дитину.

Після того, як бізнесмена зловили на гарячому в серпні, Неня теж прокоментувала це.

"Зауважу: на початку відносин батько моїх дітей "мав мрії, мав інакші погляди і поводився інакше". Він не мав жодного стосунку до наркотиків. На той момент я працювала у Верховній Раді і тільки після народження дітей зрозуміла, що мене і мою репутацію використали як ресурс і шлях. Ні у мене, ні у моїх дітей немає жодної цінної речі, придбаної за кошти підозрюваного. Ані квартир, ні машин, каблучок, годинників, нічого!" - написала жінка у фейсбуці.

За кілька днів до вироку від бізнесмена пішла друга дружина Інна Воронова. Принаймні так вона сказала у соцмережах.

Свого вже колишнього коханого вона назвала "чудовою людиною, яка трохи збилася зі шляху".

Автор фото, скрін з інстаграма voronova.official Підпис до фото, Воронова часто публікує свої фотографії з тепер уже колишнім чоловіком

"Юра, він в СІЗО ... Я не вважаю його поганою людиною. (Але - Ред.) він просить мене про такі прохання, які можуть мене підставити, і щоб я сіла поруч… ось чому це не мій чоловік", - каже жінка на відео з питаннями-відповідями для підписників, яке можна побачити на її сторінці в інстаграмі.

"Він вибрав свій шлях, Всесвіт мене від чогось врятував", - сказала Воронова.

Прокуратура просить більший вирок

Вирок виніс Бориспільський районний суд, але прокуратура планує його оскаржувати, повідомила в коментарі Українській правді речниця відомства Надія Максимець.

"Прокурор у дебатах просив призначити покарання у вигляді 8 років позбавлення волі, прокуратура оскаржить вирок", - розповіла вона журналістам.

До набрання вироком чинності чоловік перебуватиме під вартою.