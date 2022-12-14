Міноборони допускає нову хвилю мобілізації після Нового року

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що після Нового року в Україні можлива нова хвиля мобілізації. Що це означає?

Заступниця міністра зробила цю заяву в інтерв'ю телеканалу 1+1. На питання журналістів, чи можлива нова хвиля на початку 2023 року, вона відповіла ствердно. Але зазначила, що це речі, які складно прогнозувати, тому що "мобілізація залежить від потреб війни".

"Крім того, є втрати, є потреба у відновленні тих людей, які, слава Богу, живі, здорові і не поранені, вони все одно потребують заміни. Тому мобілізація - це нормальний процес, не треба з цього робити якісь страшні апокаліптичні прогнози. Це може бути і ми про це публічно говоримо. Все залежить від війни", - заявила Маляр.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Ганна Маляр не виключає нової хвилі мобілізації на початку 2023 року

Однак 6 грудня в ефірі національного телемарафону її керівник, міністр оборони Олексій Резніков заперечив необхідність проведення нової хвилі мобілізації.

"В нас певні організаційні заходи вже робляться за рішенням Генштабу... Говорити про те, що на цей момент нам потрібна додаткова мобілізація, - питання поки що так не стоїть. У нас достатньо сьогодні людей у Збройних силах України й взагалі в секторі безпеки та оборони", - сказав очільник відомства.

Слід зауважити, що мобілізація в Україні не припинялась з початку повномасштабного вторгнення РФ. Кожні 2-3 місяці Верховна рада продовжує її на новий термін. Останній раз парламент ухвалив таке рішення 16 листопада і продовжив мобілізацію до 19 лютого 2023 року.

Проведення декількох хвиль мобілізації навесні поточного року дозволили Україні збільшити сили безпеки і оборони майже в 3 рази - до 1 млн людей. З них безпосередньо в Збройних силах служать близько 700 тисяч.

Про новий призов мобілізованих в Україні почали говорити навесні, коли Росія запустила набір до свого війська.

Тоді радник Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що Україна має на це відреагувати. "Ми залазимо в нову фазу війни, яка буде непроста. Від нас потрібна знову мобілізація - психологічна, військова, політична. Цілком ймовірно, що продовжиться мобілізація особового складу. Для цього потрібно бути готовим. Бо коли сюди прийдуть мільйони російських мобілізованих, нам треба буде теж мобілізація", - сказав він 17 жовтня.

"Часткова" і "нескінченна"

Вранці 21 вересня у Росії стартувала "часткова" мобілізація - указ про неї підписав Володимир Путін. Такий захід запровадили вперше в історії сучасної Росії.

Як заявив Путін, призову на військову службу підлягатимуть "передусім ті, хто проходив службу в лавах збройних сил, має певні військово-облікові спеціальності та відповідний досвід".

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Путін заперечує підготовку нової хвилі мобілізації в РФ. Західні аналітики мають іншу думку

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Він не приховував, що рішення про мобілізацію продиктоване необхідністю зміцнити лінію бойового зіткнення між російськими та українськими військами, наголосивши на її довжині - понад тисячу кілометрів.

Згодом виявилось, що під мобілізацію потрапили люди, які взагалі не мали бойового досвіду або строкової служби.

За заявами російського керівництва, під час мобілізації було призвано біля 300 тисяч громадян. Але лише половина з них начебто перебуває на окупованих територіях України і допомагає в проведенні "спеціальної воєнної операції". Інша половина нібито ще навчається і тренується на полігонах в РФ.

Указу про завершення мобілізації Путін так і не видав. Він заявив, що не бачить в цьому необхідності.

Ця обставина дала підстави західним аналітикам вважати, що насправді мобілізація в РФ не припинилась і готується нова хвиля.

В Кремлі це заперечують.

В Україні вважають, що РФ готує мобілізованих, щоб наприкінці січня-лютого наступного року відновити великий наступ на українську територію.

"Я не кажу, що це точно відбудеться. Але, враховуючи мобілізацію, призов, який вони оголосили, а також підготовку нових призовників та пересування їхніх важких озброєнь по країні — вони точно зберігають надії на те, що вони зможуть пробити нашу оборону і просунутися глибше в Україну", — заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він висловив впевненість, що це Москві не вдасться.