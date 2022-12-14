Принц Вільям і Кейт опублікували нову різдвяну листівку

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Matt Porteous

Принц і принцеса Уельські оприлюднили офіційну різдвяну листівку.

На знімку принц Вільям і Кетрін зображені з принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї в сонячний день в Норфолку на сході Англії.

Родина одягнена не дуже по-королівськи: діти у майках і шортах, батьки - у сорочках, джинсах та кросівках.

Автор фотографії - Метт Портос, який раніше не раз знімав членів сім'ї принца.

Багато інших офіційних фото родини Вільяма та Кейт зробила герцогиня Кембриджська, яка захоплюється фотографією.

Члени королівської родини щороку публікують фотографії, які вони обрали, щоб розсилати на Різдво як листівки. Це вже стало традицією.

Король та королева-консорт оприлюднили свою листівку у неділю.

Автор фото, PA Media

Фото короля Чарльза та Камілли зробили 3 вересня на Бреймарському зльоті (щорічні народні ігри у шотландському місті Бреймар, які відвідують члени королівської родини). У той час король був ще принцом Уельським - королева Єлизавета II померла за п'ять днів у віці 96 років.

Коли саме цього року зробили фото принца Вільяма та Кейт із родиною, невідомо.

Портос - автор офіційної світлини принца Джорджа, другого в черзі на престол, у день його п'ятиріччя, а також фото подружжя на виставці квітів у Челсі.

Серед інших його робіт - залаштункові моменти хрестин принца Луї та різдвяна листівка 2020 року, знята в Анмер-Холі у маєтку Сандрінгем у Норфолку.

На тогорічному різдвяному фото були зображені принц Вільям та Кейт із сім'єю під час візиту до Йорданії.