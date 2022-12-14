Залужний підписав скандальні календарі з оголеними журналістками

1 година тому

Автор фото, Скріншот відео/Ірина Герасимова Підпис до фото, "І не тільки в красі наша сила", - написав Валерій Залужний на "голому" календарі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підписав примірники календаря на 2023 рік, у якому знялися оголені журналістки "5 каналу" разом зі зброєю.

"Головнокомандувач благословив на другий мільйон", - написала у фейсбуці шеф-редакторка каналу Ірина Герасимова та виклала фото і відео.

На відео видно, як Залужний підписує календар, у якому зналися оголені журналістки, словами: "І не тільки в красі наша сила".

Проєкт "оголеного календаря" журналістки називають благодійним. Усі календарі продадуть на спеціальному аукціоні. Усі зібрані кошти - а планують зібрати 1 млн гривень - підуть на придбання рацій для ЗСУ.

"Генерале Валерій Залужний, завдяки вам рацій буде знаааачно більше, ніж на мільйон", - додала шеф-редакторка "5 каналу".

Ідея проєкту розділила українських користувачів соцмереж. Одна частина підтримала таку ініціативу журналісток.

Інші, зокрема представники медіаспільноти та жіночого волонтерського руху, а також частина жінок-військовослужбовиць, розкритикували таку ідею.

Як виникла ідея

Зробити календар в стилі "ню", як твердять на "5 каналі", запропонувала операторка Ганка Кудрявцева. Вона запропонувала замість запланованого аукціону фото "дохлої кільки" зробити фото "нюдсів", тобто оголених фото.

Ідею підтримала шеф-редакторка каналу Ірина Герасимова та генеральний директор каналу.

За словами Герасимової, для календаря знялися і телеведучі, і ті, хто ніколи не працював в кадрі.

На фото - оголені жінки, які працюють на телеканалі, інтимні частини тіла прикриті зброєю, але облич не видно.

Водночас усі учасниці фотосесії знялися для фінального фото, яке також увійшло до календаря.

Автор фото, 5 канал

Громадська підтримка

Чимало користувачів виступили на підтримку календаря. Його називають виявом мистецтва і громадянської позиції.

"5 канал приємно вразив креативним збором для ЗСУ! - хвалить проєкт користувачка Лариса Сарган. - Заради цього дівчата з "5 каналу" роздяглися для спеціального календаря 2023 року. Усі фото - без цензури".

Економіст Сергій Фурса пише, що календар "красивий" та ніяк не дискримінує жінок. Він порівнює календар з відомим благодійним австралійським календарем, в якому щороку напівоголені пожежники позують з тваринами.

Жінка як трофей

Втім чимало користувачів календар по-справжньому обурив, вони називають його об'єктивацією та вважають, що він шкодить іміджу журналістської професії.

Користувачка Марта Гаврищенко натомість звертає увагу на те, що ймовірно участь у зйомках не була до кінця добровільною. "Добровільність - це коли вдома, а не на роботі", - підкреслює Гаврищенко.

Військовослужбовиця Ярина Чорногуз переконана, що подібний календар є "глибоко патріархальний за своєю суттю" і підкреслює роль жінки як воєнного трофея.

"Прохання до чоловіків-військових враховувати, що деякі дівчата, які воюють з вами на рівних на передовій, бачать цей календар саме отак. І мають право на повагу, а не приниження з вашого боку, що не підтримують таку монетизацію сексуальності жіночого тіла заради збору на рації (на які можна зібрати кошти інакше)", - написала вона.

"Дискримінація та сексизм"

У медіа та правозахисних колах проєкт "5 каналу" сприйняли неоднозначно. Окремі організації різко розкритикували його.

Автор фото, Iryna Gerasymova

Зокрема, ГО "Жінки в медіа" опублікували відкритий лист, який підписали відомі медіаексперти, правозахисники та представники жіночого ветеранського руху з понад десяти авторитетних організацій.

У листі засуджують ініціативу каналу як "сповнену дискримінаційних і сексистських наративів".

"Це нівелює роботу, яку роблять медіа і громадянське суспільство для того, аби жінок в Україні, в тому числі військовослужбовиць, не сприймали як сексуальний об'єкт", - йдеться в заяві.

Підписанти звернулися до урядової уповноваженої з питань гендерної рівності в України, уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Комісії з журналістської етики, щоб вони "дали оцінку законності й етичності" дій "5 каналу".