Саакашвілі не пустили на суд. Він знову оголосив голодування

55 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

Експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі, якого нова влада країни посадила до в'язниці, знову оголосив голодування. Приводом стала відмова тбіліського суду дозволити Саакашвілі взяти участь у засіданні за клопотанням про його звільнення або відстрочку виконання вироку.

Суд не став розглядати справу по суті, а вирішив, що участь Саакашвілі неможлива, і переніс засідання на 22 грудня, повідомляє кореспондент ВВС Ніна Ахметелі.

"Те, що сталося сьогодні у тбіліському міському суді, коли Саакашвілі не тільки не привели, а й не включили - такого не робив навіть Сталін. На знак протесту Саакашвілі оголосив голодування", - заявив адвокат Саакашвілі Шалва Хачапурідзе. Він зачитав журналістам заяву експрезидента.

Адвокати просять відкласти виконання кримінального покарання або звільнити Саакашвілі за станом здоров'я.

До початку засідання вони сподівалися, що йому дозволять під'єднатися до засідання дистанційно з лікарняної палати клініки "Вівамеді", куди його перевели із в'язниці у місті Руставі у травні цього року.

Але пенітенціарна служба заявила, що не має можливості забезпечити таке підключення. А лікар не вважав за доцільне транспортувати Саакашвілі на судовий процес через стан його здоров'я.

Пенітенціарна служба просила відкласти процес на місяць. Проте суддя не задовольнив це прохання і призначив наступне засідання на 22 грудня.

Автор фото, AFP Підпис до фото, У суді, за словами адвокатів, заслухають близько 30 свідків, зокрема лікарів та експертів

Відмова пенітенціарної служби забезпечити підключення Саакашвілі викликала обурення прихильників Саакашвілі, які зібралися біля будівлі тбіліського міського суду. Вони спробували перешкодити автомобілю, в якому був представник пенітенціарної служби, виїхати з території суду.

Важкий стан

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Саакашвілі, який зараз має українське, а не грузинське громадянство, затримали невдовзі після повернення до Грузії восени минулого року.

У Грузії його звинувачують у кількох кримінальних справах. За двома з них його засудили заочно до шести років ув'язнення ще до повернення до Грузії.

Сам він називає себе "в'язнем Путіна" і вважає всі звинувачення переслідуванням з політичних мотивів. Після затримання він уже двічі оголошував голодування.

Близькі Саакашвілі вже давно заявляють, що попри лікування в клініці у Тбілісі, Саакашвілі з кожним днем стає дедалі гірше. Йому важко пересуватися, він майже не може їсти і втратив уже понад 40 кілограмів.

Заяви близьких Саакашвілі про те, що він перебуває у тяжкому стані, підтверджують висновки експертизи, яку проводили грузинські та іноземні фахівці.

Американський адвокат Саакашвілі Массімо Д'Анджело, посилаючись на доповіді іноземних експертів і проведені дослідження, зокрема каже, що в організмі експрезидента знайшли ртуть і миш'як.

Якщо не провести повноцінну діагностику на токсичні агенти, може настати кома та смерть, стверджують експерти.

Єдиний вихід, на їх думку, вивезти його на лікування за кордон.

Що каже влада

Влада Грузії звинувачує прихильників експрезидента у спекуляціях щодо стану Саакашвілі та спроби домогтися уникнення ним кримінального покарання.

Автор фото, Alamy Підпис до фото, Іраклій Гарібашвілі каже, що не може відповідати за життя Саакашвілі, бо життя та долі всіх смертних - у руках божих

"Ми - правова держава і нікому не дозволимо, ким би він не був, бути вищим за закон", - заявив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі за два дні до судового засідання.

Прем'єр нагадав, що міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе запропонував запросити на лікування Саакашвілі будь-якого іноземного фахівця.

"Вони не хочуть лікувати його в Грузії, тому що їхня мета - звільнення Саакашвілі", - заявив Гарібашвілі.

Тим часом західні партнери Грузії нагадують, що відповідальність за стан Саакашвілі несе влада.

Речник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Пітер Стано нагадав, що грузинська влада зобов'язана зробити усе, щоби Саакашвілі отримав належну медичну допомогу.

А посол США Штатів Келлі Дегнан 9 грудня наголосила, що відповідальність за фізичне та психічне здоров'я Саакашвілі, а також за дотримання його прав, зокрема права на справедливий суд, лежить на владі.

Грузинський прем'єр, відповідаючи на запитання журналістів, чи бере він на себе відповідальність за життя Саакашвілі, сказав, що не може відповідати за чиєсь життя, оскільки життя та долі всіх людей - у руках божих.