Папа закликав менше витрачати на Різдво й допомагати Україні

17 хвилин(и) тому

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Папа Римський Франциск закликав людей менше витрачати на святкування Різдва, а заощаджені гроші відправити народові України, який цього потребує.

"Знизьмо трохи рівень видатків на Різдво, проведімо скромніше Різдво, зі скромнішими подарунками. А заощаджене відправмо українському народові, який цього потребує", - сказав Папа наприкінці загальної аудієнції у середу, передає Vatican News.

Папа розповів, що в Україні люди "голодують і страждають від холоду", а також помирають через відсутність медичної допомоги поблизу.

"Не забуваймо: Різдво - так, у мирі з Господом - так, але з українцями в серці. І зробімо цей конкретний жест для них", - сказав Папа Франциск.

Понтифік нагадав, що період приготування до Різдва, є також нагодою для того, щоби ділитися з ближнім.

"Цього року допомога поїде також до українських сімей. Заохочую вас бути витривалими у тому, щоби ділитися з нужденним", - сказав Папа.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, папа Франциск згадував Україну майже у всіх своїх публічних виступах.

Водночас деякі його висловлювання обурювали українців. Як згадка про гуманних росіян та "не притаманну російському народу" жорстокість російських солдатів, з якою вони діють в Україні.

"Я маю велику прихильність до російського народу, як також велику прихильність до українського народу", - сказав тоді Франциск.

Коли українці святкують Різдво

За григоріанським календарем Різдво припадає на 25 грудня, а за юліанським - на 7 січня.

У 2017 році 25 грудня в Україні оголосили вихідним днем, щоб дати можливість відсвяткувати Різдво тим, для кого воно у грудні.

Автор фото, УНІАН

Цьогоріч Православна церква України дозволила різдвяні богослужіння і 25-го, і 7-го, або в один із цих днів, якщо так вирішить громада.

ПЦУ просить єпархії прозвітувати, на яку службу прийде більше людей, щоб побачити, чи є реальна потреба переходити на новий календар.

Ще у 2019 році в інтерв'ю BBC митрополит Епіфаній говорив, що спостерігає "певну ейфорію у соцмережах з приводу 25 грудня". Однак, за його словами, "не всі люди, які пишуть і підтримують реформу в фейсбуці, так само активно відвідують храми".

Інші церкви, зокрема УПЦ (МП) та УГКЦ поки що ніяк не коментують це питання.

Священник ПЦУ Георгій Коваленко, співавтор книги "Навіщо українцям два Різдва", переконаний - щоб повністю перейти на новий календар, треба спільне рішення суспільства та церков.