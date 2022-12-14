Перша в світі країна заборонила куріння тютюну наступним поколінням
- Джеймс Грегорі
- BBC News
Нова Зеландія стала першою країною в світі, де законодавчо заборонили куріння для наступних поколінь.
У країні не будуть продавати тютюнові вироби людям, що народилися 1 січня 2009 року і пізніше.
Так, Нова Зеландія запровадила постійне підвищення віку для куріння, щоб позбавити підлітків у віці до 14 років можливості легально купувати сигарети.
Заступниця міністра охорони здоров'я Айша Веррал заявила під час ухвалення закону у вівторок: "Тисячі людей житимуть довше і будуть здоровішими, а система охорони здоров'я отримає на 5 мільярдів доларів більше грошей, оскільки їм не потрібно буде лікувати такі спричинені курінням хвороби, як численні види раку, інфаркти, інсульти й ампутації".
Тютюнові вироби продаватимуться лише у спеціалізованих тютюнових магазинах. Кількість магазинів, яким дозволять продавати сигарети, скоротиться з 6 тисяч до 600. Крім того, закон передбачає обмеження на частку нікотину в тютюновій продукції.
Закон набере чинності з 2023 року.
Однак нові закони не обмежуватимуть продаж вейпів, які стали значно популярнішими серед молодих поколінь, ніж сигарети.
Критики законопроєкту попереджають, що ця політика може підживити чорний ринок тютюнових виробів і знищити невеликі магазини.
Рівень куріння в Новій Зеландії вже досяг історичного мінімуму: згідно з урядовою статистикою, кількість людей, що курять щодня, впала до 8% порівняно з тогорічними 9,4%, що стало найнижчим показником з початку реєстрації.
Нова Зеландія прагне стати країною, "вільною від куріння", до 2025 року.